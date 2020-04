The Strokes The New Abnormal

Das Leben strukturiert sich in Wellen, mal ist man oben, mal unten. The Strokes waren 2001 ganz oben, sie blieben es bis Mitte der Nullerjahre, dann ging die Kurve nach unten, und als 2013 das vierte Album COMEDOWN MACHINE erschien, schrieb dieses Magazin, es sei nicht mehr so recht cool, die Strokes zu hören. Sieben Jahre später hat sich die Welle in zwei Amplituden aufgeteilt, das spürte man in den Reaktionen auf die ersten Vorabtracks: Einige fanden das alles total öde, andere feierten ihre Erregung. Liegt die Wahrheit also, wie so häufig, in der Mitte?

„THE NEW ABNORMAL“ bei Amazon.de kaufen

Nö, dafür ist THE NEW ABNORMAL viel zu gut. Natürlich, das alte Gefühl des Abenteuers ist vorbei, so unerreicht cool und revolutionär wie mit IS THIS IT werden die Strokes nie wieder werden. Aber das tut auch nichts zur Sache, denn was die Band auf THE NEW ABNORMAL vor allem zu bieten hat, sind grandiose Songs. Die Strokes spielen ihre Strokes-typischen Lieder nicht mehr mit schnoddriger Beiläufigkeit, sondern punktgenau und akkurat. Und: Sie lassen sich Zeit.

„The Adults Are Talking“ darf sich fünf Minuten lang aufbauen, Julian Casablancas nutzt die Gelegenheit, sich erst ins Falsett und schließlich in den Sprechgesang zu flüchten, als wäre er Prince und Falco in einer Person. Während man noch überlegt, ob „Brooklyn Bridge To Chorus“ ein mieser oder genialer Songtitel ist, kippt der cheesy Italo-Disco-Fox in Richtung Super-Postpunk.

Die Single „Bad Decisions“ bringt die alten Strokes mit Blondie zusammen, zum Gitarren-Jangle kann man deren „Dreaming“ summen. Fabelhaft ist „At The Door“, ein in sich ruhendes kosmisch-schlagzeugloses Stück. Das glänzende Finale heißt „Ode To The Mets“, es läuft fast sechs Minuten, Casablancas croont wie Alex Turner, singt: „I was just bored playing the guitar / Learned all your tricks, wasn’t too hard.“ Das ist der nächste Schritt: The Strokes sind nun episch.

Der Alleskönner Donald Glover verheddert sich mit seiner LoFi-, Rap- und Soul-Wundertüte in den eigenen Ansprüchen.

Mehr als nur ein Cloud-Rap-Album: Das Debüt des Österreichers ist auch Transgender-Statement.

Das Elektronik-Wunderkind der 10er-Jahre operiert mehr und mehr in den Grenzbereichen der experimentellen Musik.

Bevor am Freitag das sechste Studioalbum THE NEW ABNORMAL erscheint, haut die Band noch schnell eine weitere Single raus.

Kostüm-, Requisiten- und Zauberparty!

Nach der offiziellen Albumankündigung geben The Strokes nun einen Hinweis für die kommende Platte THE NEW ABNORMAL via Instagram-Video.