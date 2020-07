„The Witcher: Blood Origin“: Neue Prequel-Serie kommt

Die erste Staffel der Fantasy-Serie „The Witcher“ war ein voller Erfolg für Netflix. Die zweite Staffel wurde sogleich bestätigt – und Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich hätte sogar Stoff für sieben Staffeln. Na das ist doch schon mal was. Aber noch bevor Season 2 an den Start geht (voraussichtlich erst im Juli/August 2021, je nachdem wann Corona-bedingte Drehpause aufhört), gibt Netflix nun bekannt, dass sogar noch eine Prequel-Serie in der Mache ist.

„The Witcher: Blood Origin“ heißt das Spin-off, das 1200 Jahre vor der Story von Geralt von Riva (gespielt von Henry Cavill) ansetzt. Insgesamt sind sechs Folgen der Live-Action-Serie geplant – danach soll die Mini-Serie aber auch schon wieder zu Ende erzählt sein. Lauren Schmidt Hissrich ist auch für dieses Format zuständig, zusammen mit dem Drehbuchautoren Declan de Barra. Die Geschichte stammt wieder aus der Feder des polnischen Star-Autoren Andrzej Sapkowski.

Wann diese beim Streamingdienst erscheinen werden, ist derzeit noch nicht bekannt. Was aber klar ist: Die Serie wird im gleichen Universum spielen und ein besonders krassen Ereignis beleuchten, das überhaupt erst die Magie und Monster möglich gemacht hat, die in „The Witcher“ eine Rolle spielen. Im Fokus der Story steht die Elfenwelt, die noch völlig unbelastet ist von der Menschenwelt.

Declan de Barra erklärte gegenüber Forbes: „Ich war schon immer fasziniert vom Aufstieg und Fall der Zivilisationen, wie Wissenschaft, Entdeckung und Kultur kurz vor diesem Fall gedeihen. Wie große Wissensmengen in so kurzer Zeit für immer verloren gehen, oft verbunden mit Kolonialisierung und einer Umschreibung der Geschichte. […] The Witcher: Blood Origin wird die Geschichte der Elfen-Zivilisation vor ihrem Fall erzählen und vor allem die vergessene Geschichte des allerersten Hexers enthüllen. “

Was hier auch herauszulesen ist: Somit wird es wohl keinen Auftritt von Henry Cavill in der Prequel-Serie geben.