TikTok: Das sind die Sommerhits in Deutschland und global

Jeden Sommer steht es an: Ein Hit für die warme Jahreszeit muss gekürt werden. Während Luca-Dante Spadafora, Niklas Dee und Octavian mit „Mädchen auf dem Pferd“ den Sommerhit für die deutschen Charts lieferten, hat die Videoplattform TikTok ihre eigenen Gassenhauer wählen lassen. Jetzt wurden die Gewinner:innen bekanntgegeben.

Ganz vorne: „Makeba“ von Jain und „If We Ever Broke Up“ von Mae Stephens

Unter dem Hashtag „SongOfTheSummer“ konnten Millionen User:innen abstimmen, welche Songs am beliebtesten sind. In zwei verschiedenen Top-10-Listen hat nun TikTok die Sommerhits 2023 in Deutschland und der ganzen Welt rangiert.

Bei den Sommerhits, die deutsche TikTok-User:innen dieses Jahr scheinbar am meisten feierten, erlangte Jains „Makeba“ den ersten Platz. Erstmals erschien der Song der Künstlerin aus Frankreich im Jahr 2015 und schlug außerhalb französisch-sprachiger Länder kaum Wellen. Auch ihr damaliges Debütalbum ZANAKA wurde eher gemischt aufgenommen. Im Juni 2023 aber feierte die Pop-Nummer ein Comeback und ging über TikTok viral. Dank zahlreicher Tanz-Clips auf der Social-Media-Plattform wurde Jain über Nacht zum Weltstar.

Seht hier das Musikvideo zu „Makeba“ von Jain:

Wenn es um Musik für weltweite Video Creations geht, darf sich Mae Stephens über die Gold-Medaille freuen. Die Newcomerin veröffentlichte ihre Electro-Pop-Ballade noch im Winter, die in diesem Sommer aber den Content-Creator:innen auf TikTok einheizte. Zu ihrem viralen Hit äußerte sich die Britin: „Ich fühle mich wirklich geehrt, dass mein Song die globale Liste der TikTok-Songs des Sommers anführt! Ich bin sprachlos und hätte nie gedacht, dass er so viral gehen würde! Es war so schön zu sehen, wie vielen kreativen Ideen zu dem Song entwickelt wurden. Ich kann mich nicht genug bei allen bedanken, die den Song unterstützt, gestreamt, geteilt und ihm einen kleinen Schub gegeben haben!“

Seht hier das Musikvideo „If We Broke Up“ von Mae Stephens:

Das sind die Top-10-Sommerhits für Deutschland auf TikTok

„Makeba“ von Jain „Endless Summer“ von Alan Walker & Zak Abel „Moulaga (feat. JUL) – Sped up“ von Heuss L`enfoiré „Sprinter“ von Dave & Central Cee „YA HOBI“ von Massiv „MON LOVE OHO“ von Liamsi „Iba3ash“ von Ak 33 & SIL3A „Superstars“ von Jazeek „Weißes Haus“ von AYLIVA „G CLUB“ von OG LOCKE & Unterm Radar

