Tote Persönlichkeiten 2022: Diese Prominenten sind dieses Jahr verstorben

Never Forget: Vor 21 Jahren fand die legendäre Pressekonferenz von Tic Tac Toe statt

Am 21. November 1997 wollte die deutsche Girlgroup Tic Tac Toe in einer Pressekonferenz Einigkeit beweisen, geriet sich dabei furchtbar in die Haare - und schrieb Popgeschichte. Was Lee, Ricky und Jazzy seitdem so passiert ist, lest Ihr hier.