Trailer zur 9. Staffel „The Walking Dead“: Goodbye Rick

Im Herbst geht „The Walking Dead“ bereits in die 9. Staffel. Die Zombie-Serie, die in den USA auf AMC und in Deutschland immer einen Tag nach Premiere bei Sky läuft, ist eine der erfolgreichsten des vergangenen Jahrzehnts. Immer wieder wird sie aber von Streitereien hinter den Kulissen und Fan-Ärger begleitet. So nahmen es viele Zuschauer den Autoren der Serie zuletzt übel, dass mit Carl Grimes eine weitere Figur der ursprünglichen Kernbesetzung starb und aus der Serie geschrieben wurde. In der 9. Staffel soll nun mit Andrew Lincoln das Gesicht von „The Walking Dead“ die Serie verlassen.

Auch interessant Rick steigt aus: „The Walking Dead“ verliert Hauptdarsteller Andrew Lincoln Als Rick Grimes war er von der ersten Folge der Serie an dabei, nun sickerte bereits sein Ausstieg durch. Stellvertretend wollen die Produzenten der Serie Grimes‘ Co-Star Norman Reedus zum neuen Aushängeschild von „The Walking Dead“ machen. Im ersten Trailer zur 9. Staffel, der am Freitag auf der Comic Con in San Diego premierte, ist Rick allerdings noch zu sehen. Die Überlebenden in der postapokalyptischen Welt haben obendrein eine neue Gemeinschaft gegründet, die in den neuen Folgen ihre Regeln und Gesetze finden muss. Als überraschender Gast in den kommenden Episoden wird Jon Bernthal als Shane zurückkehren – wahrscheinlich aber nur in Rückblenden.

Den Trailer zur 9. Staffel „The Walking Dead“ könnt Ihr Euch direkt hier anschauen: