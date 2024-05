Trotz Skandalen: P. Diddy behält „Walk of Fame“-Stern

Nach Schläger-Video und Vergewaltigungsvorwürfen – der Stern bleibt, wo er ist.

Seit Anfang des Jahres spitzen sich die Ereignisse rund um Sean John Combs besser bekannt als P. Diddy zu. Der Musiker muss sich inzwischen mehreren Strafverfahren stellen. Aber ihm deswegen den Stern auf dem Walk of Fame wegnehmen? Im Leben nicht! Die dafür zuständige Organisation denkt noch nicht einmal darüber nach.

Das wird P. Diddy vorgeworfen

Am 25. März 2024 hatte die Polizei die Häuser des Musikers in Miami und Los Angeles gestürmt. Der Grund: Der 54-Jährige soll „sex trafficking“, also Menschenhandel, zum Zweck der sexuellen Ausbeutung begangen haben, außerdem junge Frauen unter Drogen gesetzt haben. Das Verfahren sowie zugehörige Ermittlungen der Bundesstaatsanwaltschaft laufen bereits, genauere Stellungnahmen gibt es von den zuständigen Behörden jedoch noch nicht.

Am 17. Mai veröffentlichte CNN dann ein Überwachungsvideo vom 2016, in dem P. Diddy seine damalige Freundin Cassie Ventura misshandelt. In dem Clip sieht man, wie Diddy die Sängerin in einem Hotelflur an ihrer Kapuze zu Boden zieht und mehrmals nach ihr tritt. Casandra Ventura und Sean Combs lernten sich 2005 kennen und führten von 2007 bis 2018 eine Beziehung mit Unterbrechungen.

Bereits im November 2023 machte Cassie traumatische Erlebnisse aus ihrer Beziehung mit dem Musiker öffentlich. Sie klagte Diddy an, weil er sie gezwungen haben soll, mit männlichen Prostituierten zu schlafen und sie selbst körperlich missbraucht und mit Drogen versorgt haben soll. Die beiden haben sich inzwischen außergerichtlich geeinigt.

Vergangenen Donnerstag (23. Mai) wurde er zudem von einer ehemaligen Studentin namens April Lampros wegen Vergewaltigung angeklagt. Lampros soll sich 1995 in einer Bar im New Yorker Stadtteil Soho auf gehalten haben, als der Rapper sie bemerkte. Laut Lampros habe er sie daraufhin mit Alkohol „abgefüllt“ und anschließend in sein nahegelegenes Hotelzimmer gebracht. Obwohl sie sich unwohl gefühlt habe, soll der Rapper sich auf sexuelle Weise aufgedrängt haben, bis sie am nächsten Morgen schließlich „nackt und verwirrt“ aufwachte, wie TMZ berichtete.

Einmal Walk of Fame immer Walk of Fame?

Das alles scheint nicht auszureichen, um das Sternchen auf dem Walk of Fame entfernen zu lassen. Wie TMZ von einem Sprecher des Hollywood Chamber of Commerce erfahren haben soll, soll eine Entfernung noch nicht einmal im Raum stehen und selbst wenn, sei die Organisation nach eigenen Aussagen machtlos. Auf der anderen Seite lässt sich sagen: Bis zu einer gerichtlichen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.

So sei die Institution zwar berechtigt, die Sterne anfertigen und anbringen zu lassen, nicht aber sie auch wieder entfernen zu lassen. Deswegen bleibt P. Diddy trotz schwerer Anklagen nach der Bedeutung des Walk of Fame zumindest vorläufig eine zu ehrende Person. Es dürfte allerdings nicht lange dauern, bis die New Yorker:innen das Ganze selbst in die Hand nehmen. Donald Trumps Sternchen wurde in den letzten Jahren jedenfalls mehrfach stark beschädigt.