„True Detective“-Staffel 3: Trailer und Starttermin sind da

Schon seit einiger Zeit treibt HBO eine dritte Staffel von „True Detective“ voran. Nachdem die Serie, die in jeder Staffel eine neue Handlung und Besetzung bekommt, bereits in Staffel Zwei stark an Qualität verlor, lag das Projekt eigentlich für unbestimmte Zeit auf Eis. Doch dann kam vor einigen Monaten der Durchbruch: Mit Oscarpreisträger Mahershala Ali („Moonlight“) wurde ein neuer Hauptdarsteller gefunden, mit Stephen Dorff ein spannender Sidekick gefunden.

Nic Pizzolatto, Erfinder der Show, hat zum dritten Mal die grobe Story erdacht, mit dem Autoren des Thrillers „Green Room“ stellt ihm der produzierende Sender HBO kompetente Unterstützung zur Seite. Die Handlung der dritten Staffel wird in die Ozarks verlegt. Eigentlich ist die Gegen in den USA ein beliebtes Ferienziel mit riesigen Wäldern und vielen Seen. Doch in „True Detective“ geschehen dort Morde, die Mahershala Alis Figur in gleich drei verschiedenen Zeitebenen zu Ermittlungen zwingen.

Den düsteren Grundton der Serie fängt der erste Trailer zu der dritten Staffel passend ein, HBO hat den Start der neuen Folgen für Januar 2019 angekündigt. In Deutschland wird „True Detective“ dann voraussichtlich auf Sky laufen, die Episoden werden wöchentlich ausgestrahlt.