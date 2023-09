Tyga & YG kündigen gemeinsames Playlist-Projekt an

Die zwei Rapper kündigen ihr gemeinsames Projekt HIT ME WHEN U LEAVE THE KLUB: THE PLAYLIST an.

Mit ihren gemeinsamen Singles „West Coast Weekend“, „PLATINUM“, „PARTy T1m3“ und „Birthday“ ernten Tyga und YG Millionen von Streams auf Spotify. Jetzt haben die zwei US-amerikanischen Rapper mit einem Social-Media-Post bekanntgegeben, was aus den vier bisher veröffentlichten Tracks resultiert. HIT ME WHEN U LEAVE THE KLUB: THE PLAYLIST erscheint am 29. September. Vermutlich wird das besagte Projekt weniger eine klassische Playlist darstellen und vielmehr ein gemeinsames Album mit den bereits veröffentlichten Stücken werden.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Trotz Vorfreude auf das Werk herrschen nicht nur gute Vibes unter dem Ankündigungs-Post des Albums. Fans fragen sich, was aus der gemeinsamen „Str8 To The Klub“-Tour geworden ist, die die Rapper zu Beginn von 2023 angekündigt hatten und dann doch nicht durchzogen. „Aufwachen und sehen, dass ihr die Tour abgesagt habt, was ist los?“, schreibt eine Userin unter Tygas Post. Trotz der Beschwerden ihrer Anhänger:innen äußerten sich die Künstler offiziell noch nicht zu einer Tour-Absage.