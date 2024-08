US-Rapper Nelly nach Drogenfund vorübergehend festgenommen

Nach dem Fund von vier Ecstasy-Tabletten wurde Nelly in Maryland Heights festgenommen.

Am frühen Mittwochmorgen, den 7. August 2024, wurde der amerikanische Rapper Nelly, bekannt für Hits wie „Hot in Herre“ und „Dilemma“, in ernsthafte Schwierigkeiten verwickelt. Beamte der Missouri Highway Patrol nahmen den 49-jährigen Musiker aufgrund eines angeblichen Drogenfunds fest. Während einer Durchsuchung entdeckten die Beamten vier Ecstasy-Tabletten in seinem Besitz.

Anwalt spricht von unzulässiger Durchsuchung

Die Festnahme ereignete sich in einem Kasino in Maryland Heights, einem Vorort von St. Louis. Nelly, dessen bürgerlicher Name Cornell Haynes ist, wurde gegen 4.45 Uhr auf die Polizeiwache gebracht und nach kurzer Zeit wieder freigelassen. Die Umstände der Durchsuchung wurden von Nellys Anwalt, Scott Rosenblum, als unzulässig kritisiert. Rosenblum warf dem Beamten vor, übereifrig gehandelt zu haben.

Ein weiterer brisanter Punkt der Festnahme ist, dass bei der Kontrolle auch ein offener Haftbefehl aus einer früheren Verkehrskontrolle entdeckt wurde. Im Jahr 2018 war Nelly in Maryland Heights wegen Fahrens ohne gültigen Versicherungsnachweis angehalten worden, wofür im Dezember 2023 ein Haftbefehl ausgestellt wurde. Im selben Jahr geriet der Rapper schon einmal in Konflikt mit dem Gesetz. In Essex und London wurde der Musiker von zwei verschiedenen Frauen der Vergewaltigung und der sexuellen Nötigung bezichtigt. Beide Frauen hatten daraufhin Klage in den USA eingereicht.

„Unnötige Demütigung“ bei Festnahme vor Casino-Gästen

Der Beamte nutzte diesen Haftbefehl, um den Rapper vor den Augen der Casino-Gäste festzunehmen, was Nellys Anwalt als unnötig demütigend bezeichnete. Rosenblum ist überzeugt, dass der Fall bald geklärt und die Vorwürfe fallengelassen werden. Dennoch bleibt abzuwarten, wie sich die Situation weiterentwickelt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der Rapper, der im texanischen Austin geboren wurde, ist seit Dezember 2023 mit der Sängerin Ashanti verheiratet. Die beiden Musiker, die bereits Anfang der 2000er Jahre als Traumpaar der Musikszene galten, fanden im vergangenen Jahr nach einer zehnjährigen Trennung wieder zueinander. Ihre Hochzeit hielten sie über Monate geheim. Laut offiziellen Heiratsdokumenten gaben sich Ashanti und Nelly am 27. Dezember 2023 in St. Louis das Jawort.

Kurz nach ihrer Verlobung im vergangenen Jahr gab Ashanti im April bekannt, dass sie und Nelly ein gemeinsames Kind erwarten. Der Rapper ist bereits Vater von zwei erwachsenen Kindern und hat zwei Kinder seiner Schwester adoptiert, die 2005 an Leukämie starb. Für Ashanti ist es das erste Kind. Nelly und Ashanti lernten sich vor mehr als 20 Jahren kennen, als Nelly Ashanti um ein Autogramm bat.