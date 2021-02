US-Schauspieler Shia LaBeouf bestreitet Missbrauchsvorwürfe von FKA Twigs

„Pieces of a Woman“: Tod eines Babys lässt Paar gemeinsam vereinsamen

Eine so intensive Geburtsszene ist selten im Filmkosmos. Doch das neue, von Martin Scorsese produzierte Netflix-Drama traut sich und behandelt sogar den Verlust eines Babys. Ein Thema, was immer noch als Tabu gilt. Vanessa Kirby und Shia LaBeouf in den Rollen als Liebende müssen bald feststellen, dass sie in ihrer Trauer auseinanderdriften und auch die toxischen Verhaltensregeln der Gesellschaft schlagen mit voller Wucht zu.