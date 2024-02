Usher in Berlin 2025: Weiteres Zusatzkonzert für den 4. Mai angekündigt

Usher wird nicht nur am 1. und 2. Mai in der Uber Arena auftreten, sondern auch noch mal am 4. Mai 2025.

Usher zählt zu den gefragtesten Stars der Welt – und der Künstler hat zuletzt auch mit seiner eindrucksvollen Halbzeit-Performance beim Super Bowl gezeigt, warum das so ist. Seine zweijährige Las Vegas Residency mit 100 Shows war ein voller Erfolg und auch die achttägige Showreihe im Pariser La Seine Musical konnte die Zuschauer:innen überzeugen. Nun kehrt Usher erneut nach Europa zurück. Nachdem bereits für den 1. und 2. Mai 2025 Gigs in der Berliner Uber Arena bekannt gegeben wurden, folgt nun aufgrund der hohen Nachfrage eine weitere Konzertankündigung. Der 45-Jährige wird am 4. Mai 2025 eine weitere Show in der Hauptstadt in der Uber Arena (ehemals Mercedes-Benz Arena) spielen.

Usher live in Deutschland 2025 – Termine im Überblick

1. Mai 2025 – Berlin, Uber Arena (ehemals Mercedes-Benz Arena)

2. Mai 2025 – Berlin, Uber Arena (ehemals Mercedes-Benz Arena)

4. Mai 2025 – Berlin, Uber Arena (ehemals Mercedes-Benz Arena) – Neuer Zusatztermin

Tickets

Die Telekom Prio Tickets gibt es hier ab Mittwoch, den 28. Februar 2024, ab 12 Uhr.

Der Verkauf der RTL+ Prio Tickets in Zusammenarbeit mit der Telekom geht hier ebenfalls am Mittwoch, den 28. Februar 2024, ab 12 Uhr los.

Start des Ticketmaster Presales ist hier am Donnerstag, den 29. Februar 2024, ab 10 Uhr.

Der allgemeine Vorverkaufsbeginn rollt dann via Live Nation, Ticketmaster und Eventim am Montag, den 4. März 2024, ab 10 Uhr los.

Mehr zu Usher

„Europa, seid ihr bereit?“, fragte Usher in seiner Tourankündigung. „Nach dem epischen Erlebnis beim Super Bowl und der riesigen Nachfrage nach Shows in Nordamerika freue ich mich, euch mitzuteilen, dass ich auch zu euch kommen werde – für Shows in London, Paris, Amsterdam und Berlin. Diese Tour ist sowohl eine Feier der letzten 30 Jahre als auch ein Blick in die Zukunft. Wir fangen gerade erst an“, so Usher weiter. Der Musiker wird anlässlich seines 30-jährigen Karriere-Jubiläums auch Songs aus COMING HOME performen. Das neunte Studioalbum des Künstlers wurde am 9. Februar 2024 veröffentlicht.

Der mehrfach mit Platin ausgezeichnete, achtfache Grammy-Preisträger trat in der Super Bowl LVIII Halbzeitshow mit Gästen wie Alicia Keys, Ludacris, Lil Jon, H.E.R., Will.i.am und Jermaine Dupri auf und sang ein Medley aus Hits wie „Caught Up“, „U Got It Bad“, „Love In This Club“ und „Yeah!“. Aufgrund der großen Nachfrage nach dem Super Bowl hat Usher nun auch seine Tour in Nordamerika auf fast 60 ausverkaufte Abende verlängert.