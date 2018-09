Vampire Weekend: Album ist fertig

Vampire Weekends neues Album ist endlich fertig. Dies bestätigte Sänger Ezra Koenig während ihres Auftritts beim „End Of The Road“-Festival in Dorset.

Auf Nachfrage eines rufenden Fans in den ersten Reihen sprach Koenig ins Mikrofon: „When’s the new album coming out? Oh, who cares? No, it’s done. We’ll talk about that later.” Im weiteren Verlauf erklärte er, dass sie zum jetzigen Festival-Auftritt ihr neues Album eigentlich bereits veröffentlicht haben wollten. „We hoped we’d be doing a victory lap with our new album. But, you know, this is what happens. Life goes on. We promise we’ll come back to the UK and we’ll play new songs. And they’re good – I promise.”

Ferner bestätigte Koenig, dass die Vinyl-Edition ihrer neuen Platte bereits in Auftrag gegeben worden sei. Außerdem stellte er nach dem Ausstieg von Rostam Batmanglij die neuen Bandmitglieder Brian Jones und Greta Morgan vor.

Geduld ist eine Tugend, in der die Fans von Vampire Weekend inzwischen bestens geübt sind. Im September 2017 verkündete die Band, dass das neue, vierte Album „bereits zu 80 Prozent fertig sei“. Im Mai 2018 folgte ein weiteres Update: es seien 94,5 Prozent des Albums fertig, ließ die Band wissen. Seit Mai sind Vampire Weekend auch wieder auf Instagram aktiv und zeigen vor allem Fotos und Videos ihrer Auftritte. Anfang August hieß es dann, dass ihr neues Album „fast fertig“ sei.

Wann der Nachfolger des 2013 erschienenen MODERN VAMPIRES OF CITY letztendlich erscheinen wird, ist noch nicht bekannt.

