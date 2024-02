Harry Styles und Ezra Koenig schauen Fußball im Stadion

Die beiden haben sich das Premiere-League-Spiel Luton Town FC gegen Manchester United angeschaut.

Harry Styles und Ezra Koenig von Vampire Weekend haben ihren Sonntagnachmittag (18. Februar) im Fußball-Stadion verbracht. Jedoch nicht, um vor ihren Fans zu singen, sondern um das Spiel zwischen Luton Town FC und Manchester United anzuschauen. Die beiden Sänger waren offenbar auf Einladung von Rob Stringer, dem Vorsitzenden von Luton Town und CEO von Sony Music, anwesend. Styles und Koenig stehen beide bei Columbia Records unter Vertrag, das wiederum im Besitz von Sonic Music Entertainment ist. Für den „Watermelon Sugar“-Sänger war es der erste öffentliche Auftritt seit einer Weile.

Harry Styles zeigte sich in letzter Zeit selten in der Öffentlichkeit. Seit seinem 30. Geburtstag am 01. Februar war der Stadion-Besuch das erste Mal, dass man ihn sichtete. Fans freuten sich auf den Sozialen Medien, Fotos des Sängers zu sehen. „Ich bin gerade aufgewacht halloooooo wir sind wieder da“, schrieb einer in in Versalien und teilte einige Fotos des Künstlers von dem Event. Dabei trug das ehemalige Mitglied von One Direction einen Strickpullover über einem Hemd – Ziemlich schickes Outfit für einen Stadionbesuch, finden seine Anhänger:innen auf Instagram. „Ist das der Sohn des Diplomaten“, schrieb dort jemand in einem Kommentar unter einem Foto des Sängers.

Vor dem Anpfiff nahm sich Styles sogar Zeit für Fotos mit den Sky-Sports-Moderatoren und Experten, darunter Jamie Redknapp und Gary Neville.

Vampire Weekend veröffentlichen am 05. April ihr fünftes Album ONLY GOD WAS ABOVE US. Zwei Tracks der Platte sind schon veröffentlicht – „Capricorn“ und „Gen-X Cops“.

Wie eigentlich das Spiel war, das sich die beiden Musiker im Stadion ansahen? Zunächst führte Manchester United mit 2:0, bevor Carlton Morris von Luton Town FC den Anschlusstreffer erzielte. Trotz einer kämpferischen Leistung gelang es Luton nicht, das Spiel zu drehen, und Manchester United siegte schließlich mit 2:1.