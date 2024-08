Verlorene Coldplay-Tickets: Polizei hilft Fan ins Olympiastadion

Durch die Polizei kam ein Fan trotz verlorener Karten ins Stadion. Die unrechtmäßigen Platzbesetzer:innen wurden angezeigt.

Ein Fan aus München hatte am Samstagabend, den 17. August 2024, im Olympiastadion eigentlich schon mit dem schlimmsten gerechnet. Auf dem Weg zum Coldplay-Konzert verlor er die Tickets für sich und seine Begleitung.

Als er im Stadion ankam, waren die Eintrittskarten weg. Doch statt die Show aufzugeben, wandte er sich an die Polizei und den Ordnungsdienst – und erlebte eine überraschende Wendung.

Ungebetene Gäste wurden nach Ticket-Diebstahl erwischt

Der Mann konnte den Sicherheitskräften glaubhaft versichern, dass er rechtmäßig Karten für den Coldplay-Auftritt erworben hatte. Er konnte die genaue Reihe und die Sitzplatznummern benennen, die ursprünglich für ihn und seine Begleitung reserviert waren. Daraufhin geleiteten ihn die Polizist:innen zu den besagten Plätzen, nur um dort zwei Personen vorzufinden, die sich bereits niedergelassen hatten.

Die beiden unerwarteten Platzbesetzer:innen konnten nicht nachweisen, dass die Tickets rechtmäßig in ihrem Besitz waren. Für sie endete der Abend mit Anzeigen wegen Fundunterschlagung, Hausfriedensbruch und Erschleichung von Leistungen. Der eigentliche Besitzer der Tickets hingegen konnte den Gig der britischen Band doch noch genießen.

Und noch ein Zwischenfall beschäftigte die Polizei über das Wochenende in München. Ein weiterer Konzertbesucher hatte während des Events Drohnen über das Stadion fliegen lassen. Trotz fehlender ausgewiesener Flugverbotszone wird nun gegen ihn ermittelt, da das unautorisierte Fliegen von Drohnen in solchen Menschenmengen ein hohes Sicherheitsrisiko darstellt.

Coldplay singen Adele-Hit beim Konzert im Olympiastadion

Neben diesen Zwischenfällen bot des Konzertwochenende jedoch auch positive Überraschungen. So widmete Coldplay-Sänger Chris Martin der ebenfalls in München auftretenden Sängerin Adele ein spontanes Ständchen. „Unsere Freundin ist in der Stadt“, kündigte er die Widmung an und sagte weiter: „Also lasst uns das hier gemeinsam singen“. Anschließend stimmte er den Refrain zu „Someone Like You“ an.

Der Auftritt von Coldplay lockte insgesamt 68.141 Besucher:innen ins Olympiastadion, während sich ähnlich wie bei den vergangenen Taylor-Swift-Konzerten weitere 22.000 Menschen auf dem Olympiaberg und 12.000 im Park verteilten.

Außerdem mussten rund 150 Zuhörer:innen vom Rettungsdienst versorgt werden, nachdem sie aufgrund der Hitze oder des Gedränges das Bewusstsein verloren hatten.