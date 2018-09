Am Freitag hat Eminem überraschend ein neues Album rausgehauen. KAMIKAZE, so der Titel, ist nur rund neun Monate nach dem Vorgänger REVIVAL erschienen – und kann als unmittelbare Reaktion auf dessen Rezeption verstanden werden: KAMIKAZE ist ein kleiner Racheakt gegen alle Hater, auf dem sich Eminem mit einem Affenzahn durch 13 Tracks wütet.

Auch interessant „Habt Ihr mich in Deutschland vermisst?“: So war die Eminem-Show in Hannover In seiner Rezension schreibt ME-Autor Ivo Ligeti über Eminems KAMIKAZE unter anderem: „Die Journalisten dürfen gleich im ersten Stück „The Ringer“ seinen Schwanz lutschen, auch Rapper kriegen ihr Fett weg. Auffällig ist dabei jedoch, dass er sich die Kritik zumindest teilweise auch zu Herzen genommen hat: Stargäste wie Ed Sheeran oder Beyoncé sucht man hier jedenfalls vergebens. Auch den bislang obligatorischen Baukasten-Hit mit weiblicher Hook à la „Love The Way You Lie“ hat er sich gespart.“

Eminems Trademark-Sprechgesang ist dabei der gleiche wie vor 15 Jahren, und den kann man natürlich vortrefflich parodieren – wenn man es kann. Nun: Der us-amerikanische Stand-Up-Comedian Chris D’Elia hat jüngst bewiesen, dass er Eminem durchaus zu imitieren begreift. Er hat sich im Selfiemodus am Steuer seines Autos dabei gefilmt, wie er einen erfundenen Eminem-Rap nachmacht. Wir glauben Wortfetzen von „porn“, „torn“, „pawn“, „abortion“ und „divorce“ verstanden zu haben, den Rest überlassen wir gerne Euch:

This funniest shit I’ve seen all day g. He say this how Eminem raps. pic.twitter.com/9lc8cWA5yd

— Larry Legend (@larryislegend) September 2, 2018