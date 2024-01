Villagers kündigt neues Album an und teilt erste Single – hier hören

THAT GOLDEN TIME wird am 10. Mai erscheinen. Hört hier in die erste Single-Auskopplung rein.

Drei Jahre nach dem aktuellen Album FEVER DREAMS meldet sich Villagers zurück und kündigt die fünfte Platte THAT GOLDEN TIME an. Das neue Werk von Conor O’Brien erscheint 10. Mai – die gleichnamige Single gibt es bereits jetzt zu hören.

Romantik versus Realismus

„Ich wollte, dass sich die Wärme des Albums in seinem Titel widerspiegelt. Der Song berührt auch ein Thema, das immer wieder auftaucht: Romantik versus Realismus. Wie kann man ehrgeizige Vorstellungen von sich selbst und der Welt um sich herum haben, während man gleichzeitig mit der harten, kalten Realität konfrontiert wird? Diese Reibung hat mich interessiert“, erklärt O’Brien zu den Gedanken hinter „That Golden Time“ via Pressemitteilung. Der Track inklusive Musikvideo ist jetzt bereits draußen und gibt einen ersten Vorgeschmack auf die Stimmung des im Mai folgenden Albums.

Musikvideo zu „That Golden Time“

„Wahrscheinlich das verletztlichste Album“

Die Platte wird zehn Songs umfassen und kommt mit einem märchenhaften Motten-Cover daher – eine Anspielung auf die Verwundbarkeit, die sich in den Texten wiederfindet, so der Villagers-Sänger in der Pressemitteilung. Dem Insekt wird auch im Videoclip der Single eine große Rolle zuteil.

Conor O’Brien fügt zu den Hintergründen des recht solistischen Werks hinzu: „Für mich hat THAT GOLDEN TIME eine verinnerlichte Stimme, so sehr, dass ich es fast unmöglich fand, jemand anderen hineinzulassen. Es ist wahrscheinlich das verletzlichste Album, das ich je gemacht habe. Ich habe alles in meiner Wohnung eingespielt und aufgenommen und schließlich, gegen Ende, die Leute hereingebeten.“

Unter den Beteiligten am Album, die von O’Brien eingeladen wurden, befinden sich unter anderem Dónal Lunny mit der Bouzouki, Peter Broderick an der Violine und einige weitere Musiker:innen, die er bei einer Hommage an den italienischen Komponisten Ennio Morricone entdeckte, die die Sopranstimme, die Bratsche und das Cello beisteuern.

Tracklist von THAT GOLDEN TIME: