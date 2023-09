Vince Clarke kündigt erstes Solo-Album an

Nach Depeche Mode, Erasure und Yazoo veröffentlicht Vince Clark sein erstes Solo-Werk SONGS OF SILENCE.

Am 17. November wird Vince Clarkes erstes Solo-Album SONGS OF SILENCE erscheinen. Einen Vorgeschmack auf seine Debütplatte liefert der Mitbegründer von Depeche Mode, Erasure und Yazoo mit seiner Single „The Lamentations of Jeremiah“. Das begleitende Musikvideo wurde unter der Regie von Porträtfotografin Ebru Yildiz produziert. Die schwarz-weißen Bilder unterstützen dabei die dramatischen Cello-Töne des Komponisten Reed Hays.

Das Debütalbum des Musikers entstand zu Lockdown-Zeiten in seinem Heimstudio in New York. Vince Clarke nutzte die leere Zeit, um sich mit Eurorack-Modulen vertraut zu machen, einem modularen Synthesizer-Format. „Ich hätte ewig weitermachen können“, erklärt Clarke in der aktuellen Pressemitteilung. „Ich genoss den Prozess so sehr und dachte nicht daran, dass jemand anderes es hören könnte. Aber zu hören, wie es sich in meinem Studio entwickelt, in meinem Kopf, neue Tricks zu lernen – das war das Beste an der ganzen Sache“, freut sich der Musiker über sein Solo-Debüt.

Seht hier das Musikvideo zu „The Lamentations of Jeremiah“:

Die Tracklist von SONGS OF SILENCE: