Von 2X bis KEIN TUTU: So gut klingt Mathea im Akustikformat

Am 19. August 2021 spielte Mathea ein großartiges Konzert im Rahmen von #SEATsoundsLIVE x MUSIKEXPRESS. Dabei performte sie ihre Musik gemeinsam mit einem DJ. Mathea gibt’s aber auch im Akustikformat — das hat die gebürtige Salzburgerin nicht zuletzt 2020 mit ihrem Album M-AKUSTIK bewiesen, auf dem sie die Stücke ihres Debütalbums M in besonderen Versionen präsentierte. Empfehlung der Redaktion 6 Songs von Mathea, die man unbedingt kennen sollte

2X

Das klingt bei ihrem bislang größten Hit, dem Stück 2X, schon mal ganz hervorragend. Wer beim Wort Akustik nun aber an Akustikgitarren a lá Nirvanas MTV UNPLUGGED IN NEW YORK denkt, irrt. Matheas Akustikbesetzung besteht aus Schlagzeug, E-Bass und Rhodes/E-Piano — sie fasst den Akustikbegriff also etwas weiter. Ausnahmen bestätigen die Regel – aber dazu später mehr.



KEIN TUTU

2020 veröffentlichte Mathea den Song KEIN TUTU — eine nachdenkliche Elektroballade, die auch im Akustik-Format ein Volltreffer ist.

WOLLT DIR NUR SAGEN

Im selben Jahr spielte Mathea im Rahmen der „Songpoeten“-Session das Stück WOLLT DIR NUR SAGEN — nur im Duo mit einem E-Piano. Wie gut das klingt, könnt ihr hier nachhören.

GIB BESCHEID

Wer wissen möchte, wie sich das Ganze auf dem Akustik-Longplayer klingt, sollte sich beispielsweise dieses Stück — die Spezialversion von GIB BESCHEID — vorknöpfen:



WACH

Es geht aber doch auch mit Akustikgitarre — auch wenn das eher eine Ausnahme ist. Zu guter Letzt werfen wir einen Blick auf eine Akustik-Version von WACH, ebenfalls von der Songpoeten-Session. Mit Gitarre.

MATHEA LIVE BEI #SEATSOUNDSLIVE X MUSIKEXPRESS

Mathea spielte am 19. August 2021 im Rahmen von #SEATsoundsLIVE x MUSIKEXPRESS ein exklusives Livestream-Konzert — und beantwortete im Livechat Fragen von Fans. Das ganze könnt ihr hier nachsehen:

#SEATSOUNDSLIVE X MUSIKEXPRESS

Die neue Streaming-Reihe #SEATsoundsLIVE x MUSIKEXPRESS bringt sommerliches Konzertfeeling ins Wohnzimmer. Bei #SEATsoundsLIVE x MUSIKEXPRESS spielen Künstler*innen ganz besondere und intime Shows — im Tonstudio oder anderen persönlichen, ungewöhnlichen und speziellen Orten. Neben Performances haben Fans auch die Möglichkeit, den Musiker*innen in einem Livechat Fragen zu stellen. Alle vergangenen Konzerte kann man noch einmal auf dem YouTube-Channel von #SEATsoundsLIVE erleben. Mehr Informationen finden sich auf Musikexpress.de/seatsoundslive.