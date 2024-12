Die Heiterkeit gehen 2025 mit neuem Album auf Tour – präsentiert von ME

Die Platte SCHWARZE MAGIE wird im März erscheinen, die Tournee geht im April los. Eine neue Single gibt’s bereits zu hören.

Zuletzt hatte Stella Sommer noch mit Drangsal als Die Mausis gemeinsame Sache gemacht. Nun widmet sich das Multitalent wieder ihrem Hauptprojekt – Die Heiterkeit. Mit dem hat sie fürs Frühjahr 2025 einiges Neues angekündigt. Am 21. März 2025 wird mit SCHWARZE MAGIE die vierte Platte von Die Heiterkeit herauskommen.

Einen ersten Vorgeschmack gibt es mit „Teufelsberg“ bereits zu hören. In dem Stück heißt es unter anderem: „Manchmal merkt man erst, dass man einsam war, wenn man es nicht mehr ist.“

Hier in „Teufelsberg“ reinhören:

Umgesetzt wurde das neue Werk SCHWARZE MAGIE „wieder in enger Zusammenarbeit von Sommer und Produzent Moses Schneider“, so die Info in der Pressemitteilung.

Und wie das Ganze live klingt, kann man von April bis Mai herausfinden, wenn Die Heiterkeit auf Tournee geht – präsentiert von MUSIKEXPRESS.

Die Heiterkeit live 2025 – Konzerttermine im Überblick: