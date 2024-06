Warum Lila und Pink die Fußballfarben des Jahres sind

In der Männerdomäne Fußball setzen sich Rosa und Lila als Farben der Saison durch.

Fashion, Farben und Fußball: ein kompliziertes Verhältnis. Siehe die Aufregung um das DFB-Auswärtstrikot 2024 von Adidas in der Farbkombination Pink-Lila. Meine Güte, was haben sich die Leute aufgeregt! Undeutsche Farben seien das, das Design eine Anbiederung an den woken Zeitgeist, so wird geschimpft. Lasst Farben doch einfach Farben sein und projiziert nicht eure eigenen issues – fragile Männlichkeit, gekränkter Nationalstolz – auf den Sport und die Spieler.

Beziehungsweise: Strengt mal eure Festplatten an. Der FC Palermo trägt seit 1907 pinke Trikots, ohne dass sich jemand dran stört. Die Nationalmannschaft der Schotten spielte 2016 in rosafarbenen Auswärts-Trikots. Und das pinke Adidas-Shirt mit der Nummer 10, das Lionel Messi seit 2023 bei Inter Miami trägt, verkauft sich so gut, dass die „New York Times“ es als „hottest piece of sports merchandise on the planet“ bezeichnet. Die Farbe Pink für Inter Miami wurde von David Beckham, dem Gründer und Miteigentümer des Clubs, bestimmt.

Nun lief kürzlich „Barbie“ im Kino, und viele Maskulinisten fühlten sich von dem Film offenbar angegriffen

Gar nichts Neues also. Nun lief aber kürzlich „Barbie“ im Kino, und viele Maskulinisten fühlten sich von dem Film offenbar angegriffen – und schon wird ein simples DFB-Kit in Online-Kommentaren als „Frauentrikot“ diffamiert, das mit „Barbie-Pink“ einen „Kulturkampf“ lostreten wolle. Irre! Vielleicht sind das aber auch speziell deutsche Probleme, so kommt es mir jedenfalls vor. Im UK vertragen sich die traditionell fußballfanatischen Macho-Kulturen der Lads und Chavs problemlos mit Farben, die eher fruchtig als traditionell „männlich“ sind.

Der Designer Kim Jones, heute ­Kreativdirektor bei Dior, machte in den Nullerjahren große Mode daraus: Seine Zeit beim Sportartikler Umbro war geprägt von Lavendel, Zartrosa, Mintgrün und anderen Eiscreme-Farben. Jones’ Umbro-Kollektionen sind heute Kult, genauso wie die Marke aus Manchester, die immer wieder mal Ausstatter der „Three Lions“ war.

Umbro feiert gerade hundertjähriges Jubiläum, dazu gibt es eine Geburtstags­kollektion in Kooperation mit dem Mailänder Street-Style-Retailer Slam Jam. Das schönste Teil aus der Kollektion ist ein Fußballtrikot in Schwarz-Lila, beziehungsweise: Das Lila läuft unten in ein zartes Pink aus. Lila und Pink sind einfach die Fußballfarben des Jahres! By the way: Die „Fashion Killa“-Kolumne zu pop-affinen Modethemen frei nach Wahl des Autors verabschiedet sich nach fünf Jahren mit diesen Zeilen hier. Danke fürs Lesen! In der Mode kommt ja fast alles irgendwann in der einen oder anderen Form wieder, hier oder da. Bye for now.

Diese Kolumne erschien zuerst in der Musikexpress-Ausgabe 6/2024.