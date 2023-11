Ed Sheeran könnte Fußball-EM auf Münchner Theresienwiese eröffnen

Schon am 12. Juni soll es mit den Feierlichkeiten zur Euro 2024 losgehen – womöglich mit einem XL-Konzert von Sheeran.

Vom 14. Juni bis zum 14. Juli 2024 finden deutschlandweit Fußballspiele im Rahmen der 17. Europameisterschaft statt. Als Auftakt für den sportlichen Wettbewerb sollen bereits am Abend des 12. Juni 2024 Festivitäten mit Live-Programm an den Start gehen. Nun wird vermutet, dass Ed Sheeran das Eröffnungskonzert spielen wird – und zwar in München auf der Theresienwiese. Momentan ist jedoch weder Artist noch Ort von offizieller Seite bestätigt.

Wie die „Süddeutsche“ berichtet, soll das Wirtschaftsreferat dem Münchner Stadtrat den Plan vorgelegt haben, die Auftaktshow zur Euro 2024 auf der Theresienwiese zu veranstalten. Es wird in der Vorlage als ein „kulturelles Eröffnungsfestival für alle Fans“ mit einem „internationalen Superstar der Popmusik“ angekündigt. Falls es keine Genehmigung für den 42 Hektar umfassenden Münchner Platz, auf dem auch das Oktoberfest gefeiert wird, gibt, soll der Event nach Berlin verlegt werden.

Aus der Politik würde es positive Stimmen zu einer musikalischen Großveranstaltung im Zuge der Fußball-EM geben. So ließ SPD-Fraktionsvorsitzende Anne Hübner gegenüber „Süddeutsche“ verlauten: „Ein Konzert im Vorfeld des Eröffnungsspiels auf der Theresienwiese fänden wir in diesem besonderen Fall in Ordnung. Das wäre ein schöner Auftakt zu den Fanfesten in der Stadt.“

Wann konkret entschieden wird, wer wann wo spielen wird und wie viel die Tickets für die Auftaktveranstaltung kosten werden, ist aktuell noch nicht bekannt.