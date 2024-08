So überwältigend war es bei Justin Timberlake in Berlin: Fotos, Videos, Setlist

Justin Timberlake brachte mit seinen Konzerten zwei Abende pure 90er-Nostalgie nach Berlin.

Beide Konzerte der „Forget Tomorrow“-Tour waren restlos ausverkauft. Mit seiner Show begeisterte Justin Timberlake sein Publikum am 30. und 31. Juli (2024) gleich zwei Abende hintereinander in der Berliner Uber Arena.

Timberlake redet über die Bedeutung Deutschlands für seine Karriere

DJ Andrew Hypes wärmte das Publikum mit einer Mischung aus Backstreet Boys, Spice Girls und *NSYNC auf, bis der US-Sänger schließlich um 21 Uhr die Bühne betrat. Der 43-Jährige verwandelte die Arena während seiner Gigs in eine großen 90er-Jahre-Party.

Timberlake erschien per Hebebühne in der Stage-Mitte, begleitet von seiner Band, den Tennessee Kids. Im Hintergrund lief ein Video, indem er immer wieder „I’m everything I thought I was“ sagt. Bereits nach zwei Songs seines neuen Albums EVERYTHING I THOUGHT IT WAS folgten die Klassiker seiner ersten Solo-Erfolgsalben JUSTIFIED und FUTURE SEX/LOVESOUNDS.

Timberlake tanzte mit seinen Tänzer:innen über die Bühne, gekleidet in einem schwarzen Anzug und weißen Sneakers, Ketten um Hals und Hüfte. Die Mitschnitte des Auftritts erinnern sehr an die Zeiten von *NSYNC.

Zwei Stunden performte er eine vielseitige Show und unterbrach diese nur zeitweise, um sich Zeit für Selfies und Handshakes mit seinen Fans zu nehmen. Ebenfalls lief er zu einem Zeitpunkt durch die Gänge des Stadions, zum Greifen nah am Publikum vorbei. Regenbogenscheinwerfer und große LED-Quader unterstützten zudem seinen Auftritt.

Ein Höhepunkt der Show stellte Timberlakes Flug durch die Halle während des letzten Songs seines Sets, „Mirror“. Auf dem LED-Quader schwebend, der sich zuvor aus einer ganzen LED-Wand gelöst hatte. Immer wieder formte er ein Herz mit den Fingern in Richtung Crowd. Zuletzt dankte Timberlake noch den Besucher:innen und betonte, dass seine Karriere, damals noch mit *NSYNC, erst in Deutschland richtig Fahrt aufgenommen hatte.

Seine nächsten Gigs der Tour wird Timberlake am 3. und 4. August (2024) in Antwerpen, Belgien, spielen. Das letzte Konzert der Tournee wird am 20. Dezember (2024) in Kansas City stattfinden.

Justin Timberlakes „Forget Tomorrow“-Tour Setlist Berlin:

Memphis (Intro)

No Angels

LoveStoned

Like I Love You

My Love

Technicolor

Sanctified

Infinity Sex

FutureSex/LoveSound

Imagination

Drown

Cry Me a River

Let the Groove Get In

My Favorite Drug

Señorita

Summer Love

F**kin‘ Up the Disco

Play

Suit & Tie

Flame

Say Something

Pusher Love Girl

Until the End of Time

Selfish

What Goes Around… Comes Around

CAN’T STOP THE FEELING!

Rock Your Body

SexyBack

Mirrors