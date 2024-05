Weezer covern „Celebrity Skin“ von Hole (Video)

Weezer lieben Cover und dieser Track hätte sowieso sehr gut aus ihrer Feder stammen können.

Weezer feiern 2024 das 30-jährige Jubiläum ihres BLUE ALBUM, indem sie es während ihrer US-Tour im Herbst komplett aufführen werden. Die erste Platte der Band mit dem eigentlichen Titel WEEZER wird aufgrund des blauen Covers auch als BLUE ALBUM betitelt. Mit den beiden Singles „Undone – The Sweater Song“ und „Buddy Holly“ verhalf die 1994er LP Weezer zum internationalen Durchbruch und wurde zu ihrem bisher meistverkauften Werk.

Am 29. April gab es für ihre Fans schon einen Vorgeschmack auf die Live-Performances sowie Aufführungen weiterer Songs, die die Gruppe seit Jahren nicht mehr vor Publikum spielte, sowie auch eine Coverversion von Holes „Celebrity Skin“.

Weezer überraschen mit seltenen Live-Performances

Die Band trat bei einer Pop-Up-Show in Santa Ana in Kalifornien auf und beleuchtete mit ihrem Gig wichtige Momente in ihrer Karriere. Die Show begann mit dem Track „Cleopatra“ von ihrer 2014er Platte EVERYTHING WILL BE ALRIGHT IN THE END, den sie zum ersten Mal seit acht Jahren wieder live spielten. Weezer überraschten die Besucher:innen weiterhin mit den selten live gespielten Songs „Eulogy For A Rock Band“, „Anonymous“ „The Angel And The One“ und „Slave“.

Live-Debüts etlicher Songs

Neben Tracks von BLUE ALBUM und ihrer Platte PINKERTON präsentierten sie auch Songs wie „Here Comes The Rain“, „Bird With a Broken Wing“ und „Mirror Image“ erstmals vor Publikum. Auch für ihre Stücke „Any Friend Of Diane’s“ und „Sheila Can Do It“ gab es während des Konzerts Live-Debüts. Den Abschluss bildete ihre Cover-Version von Holes Song „Celebrity Skin“.

Weezer sind im Juni mit sechs Auftritten im Vereinigten Königreich unterwegs, bevor sie ihre Nordamerika-Tournee im September antreten. Konzert-Termine für Deutschland sind bisher nicht in Aussicht.