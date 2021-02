Wegen Mordverdacht: „Watch Me“-Star Silénto verhaftet

2015 wurde der damals erst 17-jährige Silénto mit seinem Sommerhit „Watch Me“ schlagartig zum Superstar. Jetzt wurde das bisherige One-Hit-Wonder verhaftet und muss sich in naher Zukunft wegen dem Vorwurf des Mordes vor Gericht verantworten. Bei dem Opfer handelt es sich wohl um den eigenen Cousin des Rappers.

Der heute 23-Jährige, der mit bürgerlichen Namen Ricky Lamar Hawk heißt, wurde am Montag verhaftet, nachdem die Polizei den Tod seines 34-jährigen Cousins, Frederick Rooks, untersucht hatte. Das berichtete die Polizei des DeKalb County Police Department auf ihrem Twitter-Kanal. Der Vorfall, bei dem der 34-Jährige zu Tode gekommen ist, soll sich bereits am 21. Januar dieses Jahres zugetragen haben.

Today, Ricky Hawk, 23, was arrested for the murder of his cousin Frederick Rooks, 34. On January 21, the DeKalb County Police Department investigated Rooks‘ death after he was found shot on Deep Shoals Circle. Hawk is in the DeKalb County Jail charged with Murder. #WeAreDKPD pic.twitter.com/AfaA8CtXgx

— DeKalb County Police Department (@DeKalbCountyPD) February 1, 2021