Wegen Oasis-Tour: Aldi in Manchester benennt sich um

Wer schon einmal ein Interview mit Oasis gesehen / gehört hat, kennt ihn: den typischen Manchester-Akzent der Gallagher-Brüder. Pünktlich zur Oasis-Reunion-Tour, die am 4. Juli in Cardiff startet, macht sich nun ein Aldi-Markt in der Heimatstadt der Band dieses Merkmal zunutze.

Eine eigenwillige Hommage

An einer Wand des Supermarkts in Manchester, im Nordwesten Großbritanniens, prangt nun in großen Buchstaben der neue Schriftzug: „Aldeh“. Die Umbenennung ist eine Anlehnung an den lokalen Dialekt der Gallagher-Brüder, die gebürtig aus Manchester stammen. Der umbenannte Markt liegt nicht weit vom Heaton Park Stadium entfernt, wo Oasis Mitte Juli gleich fünf große Shows spielen werden.

Auf der Website von Aldi UK erklärt der Chief Commercial Officer die Aktion so: „Manchester ist eine pulsierende Stadt mit einer reichen Musikgeschichte, und mit der Wiedervereinigung von Oasis wollten wir dieses Ereignis gebührend feiern. Indem wir unseren Store in der Bury New Road vorübergehend in ‚Aldeh‘ umbenennen, würdigen wir sowohl den lokalen Dialekt als auch die legendäre Band, die weltweit so viele Fans begeistert hat.“

Oasis-Fanartikel bei Aldi

Die Umbenennung ist nicht die einzige Aktion von Aldi zur Reunion-Tour. Ab dem 3. Juli wird es zudem spezielle Oasis-Bucket-Hats zu kaufen geben – ikonische Fischerhüte im Stil von Liam Gallagher.

Plus: Das „Aldeh“-Schild bleibt bis zum Abschluss der Manchester-Konzerte an der Filiale hängen.

Noch mal als Reminder: Nach 15 Jahren Funkstille kehren Oasis 2025 zurück – mit der Stadion-Tour „Oasis Live ’25“. Liam und Noel Gallagher treten bei zunächst 17 Konzerten in Großbritannien und Irland auf, darunter in Manchester, London, Edinburgh und Dublin. Weitere Tourdaten in Nordamerika, Asien und Südamerika sind ebenfalls bestätigt – insgesamt sind rund 41 Shows geplant.