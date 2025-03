Wheesung: K-Pop-Star stirbt im Alter von 43 Jahren

Wheesung ist tot. Der Sänger und Songschreiber wurde 43 Jahre alt. Die Polizei fand Choi Whee-sung, wie er mit bürgerlichem Namen hieß, am 10. März leblos in seinem Zuhause in Seoul, Südkorea.

Dies bestätigte seine Agentur, Tajoy Entertainment. Diese erklärte in einem Statement weiterhin: „Er wurde mit Herzstillstand in seinem Haus aufgefunden und später für tot erklärt.“

Zu den Todesumständen

Laut „The Hollywood Reporter“ wurde der Musiker um 18.30 Uhr Ortszeit vom Rettungsdienst bewusstlos in seiner Wohnung aufgefunden. Seine Mutter hatte zuvor den Notruf gewählt. Zudem sei bereits „eine erhebliche Zeit“ vergangen, seitdem der Tod bei dem Artist eingetreten war.

Konkrete Informationen zu den Umständen seines Todes wurden von der örtliche Polizei laut „NME“ nicht öffentlich gemacht. Hinweise auf Fremdeinwirkung seien aber keine zu erkennen gewesen.

Wheesungs Karriere

Der K-Pop-Star konnte sich vor allem mit seinem 2002er Album LIKE A MOVIE einen Namen machen. Er konnte in den 2000ern einige Hits verzeichnen, unter anderen mit dem Stück „With Me“.

Im Jahr 2021 wurde er sich wegen des illegalen Gebrauchs von Propofol, einem Narkosemittel, zu einer einjährigen Haftstrafe verurteilt, die aber immer wieder ausgesetzt wurde. Dennoch warf der Narkosemittelmissbrauch und angebliche weitere Suchtprobleme seine Karriere zurück und er trat weniger auf.

Als nächstes sollte er jedoch Mitte März eine Show zusammen mit KCM in der Stadt Daegu geben.