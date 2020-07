Will Butler (Arcade Fire) kündigt neues Solo-Album mit erstem Musikvideo an

Immer in Bewegung: Will Butler, hier bei einem Arcade-Fire-Konzert am 17. Juli 2017 in Mailand

Harvard-Abschluss, landesweite Polit-Talkrunden und internationale Auftritte als Bandmitglied von Arcade Fire: Neben all dem fand Will Butler Zeit und Inspiration, an einem neuen Soloalbum zu arbeiten. GENERATIONS, so sein Titel, soll am 25. September via Merge Records erscheinen. Fünf Jahre nach dem Debütalbum POLICY möchte Butler, so scheint es, mit Selbstreflexion und retrospektiver Kulturkritik Stellung zur aktuellen US-Politik beziehen – und parallel dazu sein musikalisches Selbstverständnis festigen.

Einen Vorgeschmack auf das Album bietet die Single „Surrender“, ein Song über Freundschaft, Liebe und sozialen Aktivismus: „‘Surrender‘ is masquerading as a love song, but it’s more about friendship. About the confusion that comes as people change – didn’t you use to have a different ideal? Didn’t we have the same ideal at some point? Which of us changed? How did the world change? Relationships that we sometimes wish we could let go of, but that are stuck within us forever.“ Das vom Multiinstrumentalisten selbst gefilmte Musikvideo zeigt einen experimentellen Mix aus „Behind the Scenes“-Clips und Vlog, unterlegt mit Untertiteln, die wiederum aus Sätzen bestehen, die Butler unter einem anderen seiner Videos (in dem es unter anderem um COVID-19 geht) kommentierte.



Aufgenommen und vertont wurde GENERATIONS in Butlers Keller in New York – und dann in zwei Hälften vom Tontechniker Mark Lawson und dem Brooklyner Produzenten Shiftee gemischt. Das Tracking endete im März 2020, als sich New York wegen der Corona-Pandemie plötzlich im Lockdown befand.

Arcade Fires aktuelles Album erschien 2017 unter dem Titel EVERYTHING NOW. Damit veröffentlichte die Band um das Ehepaar Win Butler und Reginé Chassagne nach REFLEKTOR (2013) und THE SUBURBS (2010) ihr drittes Album in Folge, das in Kanada, den USA und UK bis auf Platz 1 chartete.

Zuletzt kündigte Win Butler via Instagram an, dass ein neues Album von Arcade Fire in der Mache sei.