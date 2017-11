Wood Wood beendet Jubiläumsjahr mit Vans-Zusammenarbeit

Wood Wood hat ein aufregendes Jahr hinter sich: Das dänische Designstudio feierte 2017 sein 15. Firmenjubiläum unter anderem mit exklusiven Kooperationen mit adidas, Barbour und Champions. Zum Abschluss der Feierlichkeiten gehen die skandinavischen Ästheten noch einmal eine ganz besondere Zusammenarbeit ein.

Gemeinsam mit Vans bringt Wood Wood zwei eigens kreierte Versionen des Sneaker-Klassikers Old Skool auf den Markt. Das Endergebnis nennt Wood Woods Chefdesigner Brian SS Jensen „ein Tribut an pubertäre Attitüde und Benehmen." Passend dazu ist der Promo-Film zum Release von jugendlichem Verve und Dringlichkeit durchweht und setzt die Schuhe so ins perfekte Bild.

Bei der Adaption des Old Skool setzt Wood Wood mehr auf Details als auf markerschütternde Änderungen. Die Farben changieren dezent zwischen weiß und schwarz, die klassische Silhouette bleibt unangetastet, einzig der Braunton der Schuhsohle blitzt an den Seiten etwas auf. Nichtsdestotrotz wird mit dem „Now Forever“-Schriftzug ein Statement gesetzt und die jugendliche Unbekümmertheit heraufbeschworen, für die Vans seit über 50 Jahren steht.

Zu kaufen gibt es den Vans Old Skool x Wood Wood ab Donnerstag, 30. November, in allen Wood-Wood-Stores und im Online-Shop. Kosten wird euch das Paar exklusiver Sneaker 120 Euro.