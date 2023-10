Yard Act kündigen Album an und teilen neue Single mitsamt Musikvideo

Die zweite Platte von Yard Act wird WHERE MY UTOPIA? heißen und am 1. März 2023 erscheinen.

Etwas über zwei Jahre nach ihrem Debütalbum THE OVERLOAD werden Yard Act am 1. März 2024 ihre zweite Platte veröffentlichen. Das Werk wird WHERE MY UTOPIA? heißen und wurde von dem Quartett aus Leeds zusammen mit Remi Kabaka Jr. (Gorillaz) produziert. Eine erste Single haben die Briten bereits mitsamt Musikvideo geteilt.

Seht und hört hier den neuen Track „Dream Job“:

Sänger und Songschreiber James Smith von Yard Act sagt über den neuen Song: „„Dream Job“ fühlt sich wie eine passende Einführung in die Themen an, die auf WHERE MY UTOPIA? vertreten sind – wenn auch nicht allumfassend. Zum Teil habe ich mich selbst hinterfragt und verspottet, weil ich ein nörgelndes, undankbares kleines Gör bin, während ich gleichzeitig versucht habe, zu thematisieren, dass die Musikindustrie ein ziemlich unkontrollierbares Biest ist, das gedankenlos vorwärts stürmt und jede einzelne Person, die daran beteiligt ist, ihre Rolle spielt. Mich selbst natürlich eingeschlossen. Wie bei so ziemlich allem, was mir im letzten Jahr durch den Kopf ging, konnte ich nicht den richtigen Zeitpunkt finden, um die Komplexität der Emotionen, die ich empfand, und die Schwere, mit der ich sie empfand, zu artikulieren – oder unterzubringen, also habe ich stattdessen versucht, sie in einem Popsong einzufangen, der weniger als drei Minuten dauert, sobald sich der Nebel etwas gelichtet hat. Das ist gut und schlecht. Ich bin immer noch froh, dass alles, was mir passiert ist, passiert ist.“

WHERE MY UTOPIA? – Coverartwork

WHERE MY UTOPIA? – Tracklist

An Illusion We Make Hits Down By The Stream The Undertow Dream Job Fizzy Fish Petroleum When The Laughter Stops (ft. Katy J Pearson) Grifter’s Grief Blackpool Illuminations A Vineyard for the North

Yard Act kommen außerdem im April 2024 auf Deutschlandtour – präsentiert von MUSIKEXPRESS. Los geht’s am 17. April in München und das Finale findet am 27. April in Köln statt. Für Tickets geht es hier entlang.

Yard live live – Konzerttermine im Überblick