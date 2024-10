Yung Filly ist wegen Vergewaltigungsvorwürfen angeklagt

Der Rapper und YouTuber wurde zunächst im australischen Brisbane verhaftet. Jetzt muss er sich vor Gericht verantworten.

Andres Felipe Valencia Barrientos, wie Yung Filly bürgerlich heißt, sieht sich schweren Anschuldigungen gegenüber. Der Rapper, der vor allem vom YouTub-Kollektiv Beta Squad sowie aus Host von Shows bei BBC Three bekannt ist, soll eine Frau in ihren Zwanzigern vergewaltigt haben.

Übergriff soll während Australien-Tour passiert sein

Am Dienstag, den 8. Oktober, wurde Yung Filly in Brisbane festgenommen und am Folgetag ins australische Perth gebracht, um dort ab Donnerstag, den 10. Oktober, am Gerichtsverfahren teilzunehmen. Dem 29-Jährigen wird viermalige sexuelle Penetration ohne Zustimmung vorgeworfen. Weiterhin legt man ihm dreimalige Körperverletzung zur Last. Er soll unter anderem die Klägerin, die unerkannt bleiben möchte, am Atmen gehindert haben, in dem er Druck auf ihren Hals ausübte.

Die Tat soll am 28. September geschehen sein, während er auf Australien-Tournee war. So hätte der Musiker die Frau angeblich nach einem Auftritt in der Bar1 in Perth mit in sein Hotelzimmer genommen und sie dort gegen ihren Willen bedrängt.

Offizielles Statement steht aus

Momentan soll Yung Filly auf Kaution auf freiem Fuß sein. Er selbst hat sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert.