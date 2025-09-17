Yungblud enthüllt: Fünf gemeinsame Songs mit Aerosmith geplant

Yungblud im Interview: „Dieses Album hat mich wirklich geheilt“

Yungblud über Ozzy Osbourne: „Du warst der Größte aller Zeiten“

Fünf Tracks auf einen Schlag – Yungblud bestätigt gleich mehrere Songs mit Aerosmith.

Yungblud und Aerosmith werden nicht nur einen, sondern gleich fünf gemeinsame Songs herausbringen. Das gab Yungblud am 16. September während eines Interviews im Grammy Museum bekannt.

Dort sprach Yungblud auch über „die wunderbare Verbindung“, die er zu Aerosmith-Frontmann Steven Tyler habe. Er witzelte, dies liege an dem großen Mund, den sie beide hätten.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Erste Hörprobe: Single „My Only Angel“ angeteasert

Zuvor hatten er und Aerosmith in den sozialen Medien mit einem Videosnippet die gemeinsame Single „My Only Angel“ angeteasert. Ein Veröffentlichungsdatum ist noch nicht bekannt. In dem Snippet ist folgender Songtext zu hören: „Will you cry / if I called you my angel / gotta leave, gotta leave, gotta leave you one more time.“

Hier das Snippet anschauen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Aerosmith melden sich nach 13 Jahren zurück

Die kommende Single ist der erste eigene Song seit über einem Jahrzehnt, an dem Aerosmith arbeitet – ihre letzte Veröffentlichung war MUSIC FROM ANOTHER DIMENSION! aus dem Jahr 2012.

Tribute an Ozzy Osbourne bei den MTV VMAs

Anfang September hatten Steven Tyler und Joe Perry von Aerosmith zusammen mit Yungblud bei den MTV Video Music Awards 2025 dem verstorbenen Ozzy Osbourne in einem gemeinsamen Auftritt ihr Tribut gezollt. Nach dem Auftritt hatten Aerosmith und Yungblud einen Clip in den sozialen Medien geteilt, unter dem sie kommentierten, dass sie ein „Geheimnis“ hätten. Was dieses Geheimnis ist, steht nun fest.

Yungblud auf Black Sabbath-Bühne in Birmingham

Im Juli 2025 war Yungblud Teil der Abschiedsshow „Back To The Beginning“ von Black Sabbath in Birmingham. Yungblud führte bei der Show eine Gruppe von Künstlern an, zu der auch Nuno Bettencourt von Extreme sowie II von Sleep Token und Adam Wakeman von Ozzy Osbournes Solo-Band gehörten.

Neues Album und große Tour – auch mit Stopp in Berlin

Yungblud hatte im Juni 2025 zuletzt mit IDOLS sein viertes Studioalbum veröffentlicht. Eine internationale Tour führt ihn im Oktober auch nach Berlin. Am 20. Oktober wird er in der Uber Eats Music Hall auftreten, gemeinsam mit Support Act Palaye Royale.