Yungblud und Aerosmith kündigen gemeinsame Single „My Only Angel“ an

Yungblud, Steven Tyler und Joe Perry

Yungblud, Steven Tyler und Joe Perry  |  Yungblud und Aerosmith werden einen gemeinsamen Song herausbringen.

Foto: Getty Images North America. Arturo Holmes. All rights reserved.
Yungblud und Aerosmith teasern „My Only Angel“ mit einem Snippet an. Das Erscheinungsdatum ist nicht bekannt.

Yungblud und Aerosmith werden eine gemeinsame Single „My Only Angel“ veröffentlichen. Das teaserten sie durch ein Snippet auf Instagram an. Ein Veröffentlichungsdatum ist noch nicht bekannt.

In dem Snippet ist folgender Songtext zu hören: „Will you cry / if I called you my angel / gotta leave, gotta leave, gotta leave you one more time.”

Hier das Snippet anschauen:

Aerosmiths erster Song seit 13 Jahren

Die kommende Single ist der erste eigene Song seit über einem Jahrzehnt, an dem Aerosmith arbeitet – ihre letzte Veröffentlichung war MUSIC FROM ANOTHER DIMENSION! aus dem Jahr 2012. Derzeit ist noch nicht bekannt, ob „My Only Angel“ als Einzel-Single erscheinen oder Teil eines größeren Gesamtwerks einer der beiden Seiten sein wird.

Stehen Aerosmith vor ihrem Comeback?

Gemeinsame Erinnerung an Ozzy Osbourne

Anfang dieses Monats hatten Steven Tyler und Joe Perry von Aerosmith zusammen mit Yungblud bei den MTV Video Music Awards 2025 dem verstorbenen Ozzy Osbourne in einem gemeinsamen Auftritt Tribut gezollt. Nach dem Auftritt hatten Aerosmith und Yungblud einen Clip in den sozialen Medien geteilt, unter dem sie kommentierten, dass sie ein „Geheimnis“ hätten. Was dieses Geheimnis ist, steht nun fest.

Im Juli war Yungblud Teil der Abschiedsshow „Back To The Beginning” von Black Sabbath in Birmingham, einem Ereignis, das durch Osbournes Tod weniger als drei Wochen später markiert war. Yungblud führte bei der Show eine Gruppe von Künstlern an, zu der auch Nuno Bettencourt von Extreme sowie II von Sleep Token und Adam Wakeman von Ozzy Osbournes Solo-Band gehörten.

Yungblud hatte im Juni 2025 zuletzt mit IDOLS sein viertes Studioalbum veröffentlicht. Eine internationale Tour führt ihn im Oktober auch nach Berlin. Am 20.10. wird er in der Uber Eats Music Hall auftreten, gemeinsam mit Support Act Palaye Royale.

