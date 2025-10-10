Jack Osbourne verteidigt Yungblud nach Kritik bei den VMAs

Aerosmith & Yungblud ehren Ozzy Osbourne bei den VMAs – hier anhören

Nach seinem Auftritt bei den VMAs kam der Vorwurf auf, Yungblud würde mit dem Andenken an Ozzy Osbourne egoistisch Kasse machen.

Jack Osbourne hat in einem Gespräch mit Yungblud in seinem Podcast auf Vorwürfe reagiert. Es wurde behauptet, der Musiker kapitalisiere den Tod seines Vaters. Dabei stellte er sich schützend vor den jungen Rockkünstler.

„Nach den VMAs sagten einige Künstler, du würdest nur auf den Zug aufspringen. Sie behaupteten, du suchst im Zusammenhang mit Ozzys Tod Aufmerksamkeit. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, das hier klarzustellen“, sagte Jack Osbourne am 9. Oktober in seinem Podcast.

„Wir haben als Familie darüber gesprochen und finden, dass du dich in den vergangenen Monaten so würdevoll verhalten hast“, so Ozzy Osbournes Sohn weiter.

„Die Leute haben keine Ahnung“

Yungblud sei weit stärker in die Familie eingebunden gewesen, als öffentlich bekannt war. „Wir respektieren, dass du uns mit so viel Achtung begegnet bist. Diese Leute haben keine Ahnung. Sie kennen unsere Geschichte nicht. Sie wissen nicht, was wir wissen“, sagte Jack Osbourne unter Tränen zu Yungblud.

Als der Sohn der Black-Sabbath-Ikone seine Tränen nicht länger zurückhalten konnte, eilte ihm Yungblud mit einer Umarmung zur Hilfe.

Bitterkeit und Neid bei Kritiker:innen

Kritiker:innen hatten zuvor behauptet, Yungblud habe bei den VMAs die Aufmerksamkeit um Ozzy Osbournes Tod für sich genutzt. In dem über zweistündigen Gespräch auf dem Podcast wiesen Jack Osbourne und Yungblud diese Anschuldigungen als „bitter“ und „neidisch“ zurück.

Yungblud dazu: „Sie versuchen, sich in ein Gespräch einzumischen, um eine gewisse Relevanz zu erlangen. Dies geschieht, während wir einen der größten Rockstars aller Zeiten ehren.“

Der britische Musiker, der Ozzy Osbourne und dessen Familie sehr nahe stand, hatte gemeinsam mit Aerosmith dem verstorbenen Black-Sabbath-Mitglied bei den VMAs Tribut gezollt. In den vergangenen Wochen sprach Yungblud mehrfach darüber, wie sehr ihn der Tod Ozzy Osbournes persönlich getroffen habe und wie wichtig ihm ihre enge Freundschaft gewesen sei.