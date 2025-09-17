Judas Priest & Ozzy Osbourne: Neue Infos zum „War Pigs”-Cover-Duett

Rob Halford liefert mehr Insights zu „War Pigs” mit Ozzy Osbourne.

Judas Priest haben vor dem Tod Ozzy Osbournes eine gemeinsame Coverversionen von Black Sabbaths „War Pigs” (1970) aufgenommen. Und die soll in nicht allzu weiter Ferne erscheinen.

Dank Sharon Osbourne: „War Pigs“ wird zum Cover-Duett

In der neuesten Folge des „Full Metal Jackie Podcasts“ mit Jackie Kajzer erklärte Rob Halford, dass noch ein gemeinsamer Song mit dem verstorbenen Rockmusiker in den Startlöchern stehe. „Wir konnten die Version von ‚War Pigs‘ schon umsetzen, es steht fest – wir müssen nur noch die rechtlichen Formalitäten klären“, so der Frontmann. Er fuhr fort: „Man denkt, man hat schon alles über Priest’s ‚War Pigs‘ gehört, aber wenn man ihn mit Ozzy am Mikrofon hört, ist das einfach etwas ganz Besonderes.“

Scheinbar war es Sharon Osbourne, die das Cover-Duett ins Rollen brachte. Sie habe die Band Anfang Juli angesprochen, nachdem sie Judas-Priest-Version von „War Pigs“ gehört hatte. „Sie kam mit dieser Idee auf mich zu und sagte: Ich liebe eure Version von ‚War Pigs‘. Können wir Ozzy dafür gewinnen?“, erzählte Halford aufgeregt. „Ich antwortete: Das fragst du mich?“

Noch gibt es keinen offiziellen Release-Termin, doch angeblich stünden alle Knöpfe schon auf grün. „Es dauert nicht mehr lange“, versicherte Halford im Podcast-Talk. Auf die Frage, was die Fans denn von der Zusammenarbeit erwarten könnten, erklärte der 74-Jährige: „Wenn man es hört, ist es einfach gigantisch.“

Ozzys emotionales Vermächtnis

Nach dem Tod Ozzy Osbournes war der Judas-Priest-Sänger tief bestürzt. Für den Musiker war der „Prince of Darkness“ eine inspirierende Kraft und langjähriger Freund. Über die Möglichkeit, noch ein Duett mit Ozzy singen zu dürfen, sei Halford also „unendlich dankbar und glücklich“. Er betonte auch mehrfach, dass beide „Tür an Tür groß geworden“ seien und sozusagen simultan den Metal in Bewegung setzten. Die Veröffentlichung ihres gemeinsamen Cover-Duetts von „War Pigs“ stellt insofern nicht nur für Rob Halford persönlich ein monumentales Erlebnis dar, sondern gleichwohl auch für Fans und die Heavy-Metal-Szene im Allgemeinen.

Anfang Juli, noch vor Ozzy und Black Sabbaths allerletztem „Back To The Beginning”-Konzert, zollten Judas Priest – die aufgrund von Terminüberschneidungen nicht bei dem mit Stars gespickten Abschiedskonzert auftreten konnten – ihnen mit einer eigenen Coverversion von „War Pigs“ Tribut.