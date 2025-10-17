Yungblud: Diese fünf Alben haben sein Leben verändert

Von NEVER MIND THE BOLLOCKS bis URBAN HYMNS: Das sind Yungbluds persönliche Lieblingsalben.

Yungblud gilt derzeit als einer der aufstrebendsten Künstler der Musiklandschaft. Mit Veröffentlichungen wie 21ST CENTURY LIABILITY (2018), WEIRD! (2020) und YUNGBLUD (2022) hat sich der Künstler nicht nur seinen Platz in den offiziellen Albumcharts gesichert, sondern steht auch in den Listen von Lieblingsalben seiner Fans ziemlich weit oben.

In einem neuen Interview im „Lipps Service“-Podcast war es nun aber Yungblud selbst, der gebeten wurde, seine „All Time Favorites“ zu nennen. Wir haben seine Lieblingsalben für euch zusammengefasst.

1. Sex Pistols – NEVER MIND THE BOLLOCKS (1977)

Auf Platz eins nennt Yungblud die einzige Veröffentlichung der Sex Pistols: NEVER MIND THE BOLLOCKS von 1977. Er erklärt, das Album habe ihm bei der Suche nach seiner Identität geholfen. Das Cover wurde von Jamie Reid gestaltet, Yungbluds Lieblingskünstler. Dazu sagte er: „Was das für die britische Kultur bedeutete — die Poesie und das Gitarrenspiel waren einfach unglaublich.“

2. Amy Winehouse – BACK TO BLACK (2006)

Der Sänger ist überzeugt, dass es im Laufe einer Karriere für manche Musiker:innen einen Klick-Moment gibt, der alles verändert. Bei Amy Winehouse sei das zwischen ihrem Debüt FRANK (2003) und BACK TO BLACK (2006) der Fall gewesen: „Sie war wie eine Fackel aus Licht, das sich zu einem Laserstrahl verdichtete und von ihrer Musik, bis hin zu ihrer Ausstrahlung alles umgab.“ Die Tragödie um die Sängerin sei tief in ihrem letzten Album verankert, was es für ihn „so wunderschön“ mache. „Sie hat ihren Schmerz getragen und für immer in Wachs gegossen“, sagt Yungblud.

3. The Clash – LONDON CALLING (1979)

Auf die Frage, warum LONDON CALLING von The Clash auf Platz drei landet, antwortet Yungblud schlicht: „Es ist einfach fucking episch, und hat eines der besten zufällig-geschossenen Albumcover aller Zeiten.“

4. Fleetwood Mac – RUMOURS (Super Deluxe, 2013)

1977 erschien mit RUMOURS eines der erfolgreichsten Alben von Fleetwood Mac. Für Yungblud ist jedoch die Super-Deluxe-Version von 2013 besonders wichtig. Diese enthält unter anderem Live-Versionen der Songs und Outtakes, die ihm besonders gefallen.

5. The Verve – URBAN HYMNS (1997)

Auf Platz fünf steht URBAN HYMNS von The Verve mit ihrem bekanntesten Song „Bitter Sweet Symphony“. Aber nur weil es auf dem letzten Platz der Top Five liegt, heißt das nicht, dass er es weniger liebt – schließlich sei er mit diesem Album aufgewachsen. „Mein Vater hat mich damit großgezogen“, erinnert sich Yungblud. „Ich erinnere mich einfach an Songs wie ‚Catching the Butterfly‘; außerdem ist es ein Album, das man von Anfang bis Ende durchhören kann.“

Hier geht es zum ganzen Interview:

Yungblud: Neue Collab-EP und Tour

Am 21. Oktober bringt der Sänger eine Collab-EP mit Aerosmith heraus. Die Extended-Play-Platte heißt ONE MORE TIME, und umfasst fünf Tracks. Derzeit ist der Musiker jedoch noch mit seiner neuesten Platte IDOLS auf „Idols EU Tour“ – und macht dabei Halt in Berlin. Am Montag (20. Oktober) wird er in der Uber Eats Music Hall auftreten. Informationen dazu haben wir für euch schon bereitgestellt.