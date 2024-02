Rock and Roll Hall of Fame: Ozzy, Lenny Kravitz und Oasis nominiert

Ozzy Osbourne wird erstmals als Solokünstler nominiert sein.

Die Nominierungen für die diesjährige Rock & Roll Hall Of Fame sind bekannt gegeben worden. Nominiert sind unter anderem Oasis, Ozzy Osbourne und Mariah Carey sowie Sinead O’Connor, Cher, Sade und Mary J. Blige.

Um auserwählt zu werden, muss die erste kommerzielle Aufnahme eines Künstlers oder einer Band mindestens 25 Jahre vor dem Jahr der Nominierung erfolgt sein.

Auch eine Chance auf einen Platz in der Hall Of Fame haben Dave Matthews Band, Jane’s Addiction, A Tribe Called Quest, Peter Frampton, Eric B. & Rakim, Foreigner, Kool & the Gang und Lenny Kravitz. Für Oasis, Osbourne, Carey, O’Connor, Cher, Sade, Frampton, Foreigner, Kool & the Gang und Kravitz sind es die ersten Nominierungen.

Erste Nominierung als Solokünstler

Osbourne wurde bereits 2006 als Mitglied von Black Sabbath in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen. Als Reaktion auf Nominierung als Soloartist schrieb der 75-Jährige auf X: „Ich fühle mich sehr geehrt, diese Nachricht von der Rock Hall zu erhalten. Einer der wenigen Musiker zu sein, der für eine zweite Aufnahme in Betracht gezogen wird, jetzt als Solokünstler, ist etwas, das ich mir nie hätte vorstellen können.“ Er fügte hinzu, dass er auf die Tatsache stolz sei, nach 44 Jahren als Solokünstler immer noch Musik machen zu können und dafür Anerkennung zu erhalten.

Hier zu Ozzy Osbourne Reaktion:

Mariah Carey ließ es sich auch nicht nehmen und schrieb nach Bekanntgabe der Nominierten ein paar Worte auf Social-Media. Carey sei „überglücklich und begeistert, zu diesen legendären Nominierten“ für die Aufnahme „in die Rock & Roll Hall of Fame zu gehören“.

Hier zu Mariah Careys Reaktion:

Die Gewinner werden Ende April bekannt gegeben, die offizielle Aufnahme in die Halle findet im Herbst 2024 in Cleveland statt. Ein internationales Gremium stimmt aus mehr als 1000 Künstler:innen, Historiker:innen und Mitgliedern der Musikindustrie ab, wer in die Halle aufgenommen wird. Zudem gibt es noch eine Fan-Abstimmung.

Mehr Aufnahmen von weiblichen Künstlerinnen

Letztes Jahr wurden unter anderem Kate Bush, Missy Eliott und George Michael in die Rock & Roll Hall Of Fame aufgenommen. In einem Beitrag vom „Guardian“ forderte Courtney Love, die Frontfrau von Hole, die Aufnahme von mehr weiblichen Künstlerinnen in die Rock & Roll Hall Of Fame. Sie wies darauf hin, dass in den vergangenen Jahren vor allem zu wenige schwarze Artists aufgenommen wurden.