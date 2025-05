Zak Starkey hätte gerne wieder für Oasis gespielt

Oasis immer noch nicht in der Rock & Roll Hall of Fame – Fans sauer

Wieder Wirbel um Oasis: Der ehemalige Schlagzeuger Zak Starkey hat sich zur Reunion geäußert.

Zak Starkey: „Oasis sind die größte Rock’n’Roll-Band meiner Generation“

Der Musiker sei „enttäuscht“ davon, nicht gefragt worden zu sein, ob er Teil des Comebacks sein wolle. Schließlich war er bis 2008, also bis kurz vor der Trennung der Band 2009, Teil von Oasis. In einem Interview mit „BBC Breakfast“ erzählte Zak Starkey: „Ich habe ihnen geschrieben und gefragt: ‚Wieso bin ich nicht dabei?‘“ Für ihn seien Oasis „die größte Rock’n’Roll-Band meiner Generation“, Noel Gallagher „einer der größten Songwriter seiner Generation“ und Liam Gallagher „der größte Rock’n’Roll-Sänger seiner Generation“. Dementsprechend gerne hätte er wieder mit ihnen auf der Bühne gestanden.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Entscheidung der Band für Joey Waronker, der zuletzt mit Liam Gallagher und John Squire aufgetreten war, an den Drums verstehe er. Dennoch gab er zu bedenken: „Wenn man einen neuen Schlagzeuger anheuert, wird man bequem, oder nicht? Man gewöhnt sich an neue Musiker. Ich glaube, das passiert hier, und es ist okay für mich.“ Zak Starkey verließ Oasis damals nach den beiden Alben „Don’t Believe The Truth“ (2005) und „Dig Out Your Soul“ (2008) auf eigenen Wunsch.

War Ringo Starrs Sohn zu schlecht für The Who?

Zuletzt machte der Sohn von Beatles-Drummer Ringo Starr außerdem Schlagzeilen damit, bei den Rock-Urgesteinen The Who gefeuert worden zu sein. Nach fast dreißig Jahren bei der Band soll eine mangelhafte Performance der Grund für Zak Starkeys Rausschmiss gewesen sein. Der Musiker widersprach dieser Aussage und teilte später außerdem, dass er sich im Guten von Roger Daltrey und Co. getrennt habe – ganz freiwillig klang das trotzdem nicht.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Oasis spielen nicht in Kontinentaleuropa

Die Ex-Streithähne Liam und Noel Gallagher haben sich hingegen nach jahrelanger Fehde wieder vertragen. Nachdem sie im vergangenen Sommer nach fünfzehn getrennten Jahren ihr Comeback ankündigten, startet im Sommer die große Tour. Los geht’s am 4. Juli in Cardiff, danach folgen zahlreiche Shows in Großbritannien, bevor Oasis in Nordamerika, Asien, Australien und schließlich Südamerika spielen.

Als Vorbands sind in Europa die Britpop-Kollegen Cast sowie Richard Ashcroft von The Verve bestätigt, international spielen Cage The Elephant und Ball Park Music im Vorprogramm der Brüder. Deutsche Termine oder weitere Europa-Shows neben der Heimat von Oasis gibt es nicht.