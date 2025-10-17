Tate McRae: Das sind ihre 7 schönsten Soundcheck-Cover

Loyle Carner live in Berlin: Wenn das Velodrom zum kuscheligen Wohnzimmer wird

Exklusiv-Feeling vor der Show: Das sind die 7 besten Soundcheck-Cover von Tate McRae.

Am 18. März startete Tate McRae mit der „Miss Possessive“-Tour ihre erste Arenatournee in Mexico City. Die 22-jährige Sängerin und Tänzerin schlägt nach dem Erfolg ihrer letztjährigen „Think Later“-Welttournee und ihrem dritten Studioalbum SO CLOSE TO WHAT (2025) ein neues Kapitel auf.

Für die „Miss Possessive“-Tour hat McRae eine persönliche Note hinzugefügt: Wer ein VIP-Ticket besitzt, hat die Chance, vor dem offiziellen Showbeginn intime Momente mit der Musikerin zu teilen. Bei jedem Soundcheck covert sie Songs anderer Künstler:innen, gelegentlich performt sie auch ihre eigenen. Zudem können Fans ihr bei einem privaten Q&A Fragen stellen – eine seltene, nahbare Gelegenheit, die Sängerin persönlich zu erleben.

In Fan-Foren tauschen sich VIP-Ticketinhaber:innen regelmäßig über die Shows aus und alle zeigen sich begeistert von McRaes Aktion. „Es ist so schön, dass sie sich die Zeit nimmt, ihre Community kennenzulernen, und uns die Chance gibt, die Person hinter der Performerin sehen zu dürfen“, schreibt etwa eine Reddit-Nutzerin. Besonders beliebt sind die Soundcheck-Shows selbst: Die Videos der einzelnen Coverversionen werden vielfach geteilt, und die Fans sind sich einig – Tate McRae verwandelt ein technisches To-do in eine intime Erfahrung für sie und ihr Publikum.

Jeder Song während des Mini-Konzerts variiert je nach Stadt. Wir haben die sieben schönsten Tate-McRae-Cover ausgewählt.

1. „Means I Care“ – Tate McRae

Den Europa-Teil ihrer ersten Arena-Tour leitete die 22-Jährige mit einem Cover von sich selbst ein. „Means I Care“ erschien 2025 auf ihrem neuesten Album SO CLOSE TO WHAT und zählt zu den absoluten Fan-Favoriten. Während die Studioversion von einem treibenden Beat getragen wird, verwandelt McRae den Song in ihrer Soundcheck-Version in ein melancholisch klingendes Akustikstück.

2. „Special“ – SZA

Bei ihrer Show in Manchester spielte sie ihren Fans einen Song, der nach eigenen Angaben „einer meiner liebsten Songs von ihr“ sei – gemeint ist die R&B-Sängerin SZA, die mit „Special“ (2022) eine melancholische Pop-Folk-Ballade schrieb, in der es um das Gefühl geht, von einem:r Ex übersehen und ausgenutzt zu werden. Auch damit bringt McRae wieder ein eher melancholisches Stück auf die Soundcheck-Bühne. Und die Fans lieben es, denn geteiltes Leid ist bekanntlich halbes Leid, vor allem, wenn man es mit Tate McRae teilen kann.

3. „the 1“ – Taylor Swift

Fans in Stuttgart, Dublin und Köln hatten die Chance, Tate McRae Coverversion von „the 1“ zu hören – eine der vielen Balladen von Taylor Swifts gefeiertem FOLKLORE-Album (2020). Offenbar ist der Song nicht nur ein Fanfavorit, sondern gehört auch zu Mcraes persönlichen Comfort-Tracks.

4. „Video Games“ – Lana Del Rey

Im kanadischen Winnipeg spielte die Sängerin den Song, der 2012 Millionen berührte: „Video Games“ von Lana Del Rey. Nach 13 Jahren rühren Del Reys Zeilen noch immer – McRae ebenso wie ihre Fans. Bisher hat sie die Ballade erst einmal gecovert; die VIP-Ticketbesitzer:innen in Kanada hatten also großes Glück.

5. „Season of the Sticks“ – Noah Kahan

Noah Kahan begeisterte die Welt mit seiner tragisch-schönen Ballade „Season of the Sticks“ (2022). Durch Olivia Rodrigos Cover ein Jahr später erlangte der Song zusätzliche Aufmerksamkeit. Auch Tate McRae ließ sich davon inspirieren und performte ihn beim Soundcheck im Madison Square Garden in New York City.

6. „Fix You“ – Coldplay

2005 schrieb Chris Martin eines der bekanntesten Liebeslieder der letzten 20 Jahre. Bei ihrer zweiten Show im Madison Square Garden überraschte McRae ihre Fans mit einer bewegenden Version des Songs. „Das war nicht auf meiner Bingo-Karte für die Tour“, kommentierte jemand unter den Aufnahmen. Coldplays „Fix You“ wurde schnell zu einem Cover-Evergreen unter McRaes Fans.

7. „Back to Friends“ – sombr

Mit seinem eingängigen Trennungssong „Back to Friends“ brachte der Musiker sombr 2025 den Indie-Sleaze zurück in die Herzen vieler. Kein Wunder, dass auch Tate McRae nicht daran vorbeikam. Bei ihrer Show in Detroit machte sie aus dem Hit eine akustische Version.

Das ist Tate Mcrae

Die 22-jährige Kanadierin Tate McRae zählt seit ihrem Durchbruch mit „You Broke Me First“ (2020) zu den wichtigsten neuen Stimmen der Popmusik. 2003 in Calgary geboren, begann sie ihre Karriere als Tänzerin und wurde durch das Casting-Format „So You Think You Can Dance: The Next Generation“ bekannt, bevor sie über YouTube und TikTok ihre Musikkarriere startete. Ihr Sound reicht von emotionalem Pop bis zu Dance-Elementen und behandelt Themen wie Selbstzweifel, Beziehungen und Unsicherheit. Durch ihre nahbaren Texte konnte McRae schnell eine treue Fancommunity aufbauen, der sie etwa mit ihren Soundcheck-Konzerten intime Momente schenkt.

Ihr Debütalbum I USED TO THINK I COULD FLY (2022) landete in den Charts, und spätestens mit THINK LATER (2023) konnte sie sich als globale Popkünstlerin etablieren.

Bis zum 8. November wird die Musikerin noch auf Tour sein. Nach Abschluss der Arena-Tour wird McRae insgesamt 83 Konzerte gespielt haben – und damit 83 Soundcheck-Konzerte mit mindestens 20 verschiedenen Coverversionen. Online spekulieren Fans bereits, ob daraus ein Cover-Album entstehen könnte. So schrieb etwa ein Fan unter einem Video des sombr-Covers: „Ich brauche das auf Spotify, dringend!“ Der Kommentar erhielt über 200 Likes – die Nachfrage wäre also da.