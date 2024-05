Richard Osman über „Rentierbaby“: „Jeder weiß, von wem er spricht“

Jeder in der Branche kenne die Identität des Sexualstraftäters aus „Rentierbaby“.

Im April erschien auf Netflix die Drama-Komödie „Rentierbaby“, die auf den wahren Erfahrungen des schottischen Komikers Richard Gadd basiert. Zuschauer:innen spekulieren seither auf den sozialen Medien über die wahren Identitäten der Figuren. Besonders viel Aufmerksamkeit bekommt dabei ein Sexualstraftäter, der in der Serie den Namen Darrien trägt. Nun äußerte sich der Autor und Fernsehmoderator Richard Osman in einem Podcast dazu und erklärte, dass jeder in der Fernsehbranche die wahre Person hinter der Figur kennen würde.

„Rentierbaby“: Falscher Produzent kriegt Morddrohungen

Die Serie erzählt die Geschichte des Komikers Donny und das Kennenlernen seiner Stalkerin Martha. Durch die ständige Auseinandersetzung mit ihr kommt auch ein Trauma bei Donny hoch. Er erinnert sich an den sexuellen Missbrauch durch einen Fernsehautor und Produzenten namens Darrien. Die Popularität der Serie und der Hinweis, dass sie auf wahren Begebenheiten beruht, hat einige Zuschauer dazu veranlasst, die wahre Identität hinter Darrien zu erforschen. Als neuer Co-Moderator des Podcasts „The Rest Is Entertainment“ sprach Osman mit der Journalistin Marina Hyde über die neue Serie und die Figur hinter dem Produzenten:

„Es ist eine sehr ernste Sache, die mit einem männlichen Comedy-Produzenten und Richard Gadd passiert ist. Er hat die Show in Edinburgh gemacht und war den Leuten in der Branche gegenüber sehr offen, wer diese Person ist.“

Dabei erklärte Osman ebenfalls, dass es bei der Person nicht um Regisseur und Autor Sean Foley handle. Foley hatte Gadd bereits in der Vergangenheit produziert und sehe der Figur in der Serie sehr ähnlich, wodurch Zuschauer:innen ihn für die Sexualstraftäter halten. Er würde nun Morddrohungen erhalten und fälschlicherweise beschuldigt, erklärt Osman. Auch Foley hat sich in der vergangenen Woche auf X zu den Kommentaren geäußert und geschrieben: „Die Polizei wurde informiert und untersucht alle verleumderischen, beleidigenden und bedrohenden Posts gegen mich.“

Richard Gadd äußert sich zu den Spekulationen

Richard Gadd, der Donny spielt und auf dem die Figur basiert, äußerte sich bereits zu den ganzen Spekulationen hinter Darrien und Martha. In seiner Instagram-Story forderte er die Zuschauer:innen auf, mit der Vermutungen und Anschuldigungen aufzuhören:

„Menschen, die ich liebe, mit denen ich gearbeitet habe und die ich bewundere (inklusive Sean Foley) werden unfairerweise in Spekulationen verstrickt. Bitte spekuliert nicht darüber, wer die realen Personen sein könnten. Darum geht es in unserer Serie nicht.“

Die Miniserie „Rentierbaby“ erlebt derzeit einen wahren Hype auf Netflix. Der Streamingdienst gab bekannt, dass die Serie bereits in der ersten Veröffentlichungswoche 13,3 Millionen Mal geschaut wurde. Auch in Deutschland landete sie auf Platz eins der Netflix-Topliste.