Zendaya über ihre Musik: „Im richtigen Moment, würde ich etwas veröffentlichen“

Schon mal eine gute Ausgangslage? „Ich mag es, Musik für mich selbst zu kreieren“, so Zendaya.

Zendaya kennt man vor allem als Schauspielerin. Als Fremen-Kriegerin Chani ist sie aktuell zum Beispiel im zweiten Teil von „Dune“ zu sehen. Doch die 27-Jährige ist auch leidenschaftliche Sängerin. Elf Jahre nach ihrem ersten, selbstbetitelten Album könnte sie sich nun vorstellen, der Musikkarriere eine weitere Chance zu geben.

Zendaya möchte Musikliebe und Business trennen

„Ich liebe Musik, und das ist etwas, das mir sehr am Herzen liegt“, sagte sie nun in „der Jennifer Hudson Show“. „Ich denke, dass die Musikindustrie vielleicht nicht die Freude an der Musik zerstört hat, aber wenn man Musik und Business zusammenbringt, dann fühlt es sich manchmal nicht so gut an“, ergänzte sie.

Ihre Interviewerin ermutigte sie daraufhin, ihre Musik mit der Öffentlichkeit zu teilen, woraufhin Zendaya antwortete: „Ich mag es, Musik für mich selbst zu kreieren, aber wenn es einen richtigen Moment geben würde, würde ich vielleicht etwas Kleines veröffentlichen.“

Das Publikum bejubelte ihre Aussage, was sie dazu brachte, hinterherzuschieben: „Nicht verrückt werden! Wir werden sehen, aber vielleicht eines Tages.“

Zendaya über ihre musikalische Zukunft:

Letzte musikalische Lebenszeichen dank „Euphoria“

2019 ergatterte Zendaya die Hauptrolle in der Drama-Serie „Euphoria“. Für die stand sie aber nicht nur vor der Kamera, sondern auch im Studio. Gemeinsam mit Labrinth produzierte sie die Songs „All For Us“ und „I’m Tired“.

2023 kam sie während eines Auftritts von Labrinth auf dem Coachella auf die Bühne, um mit ihm ihre gemeinsamen Tracks zu performen. Ursprünglich hatte sie aufgrund ihres Lampenfiebers nicht vor, mit auf der Festivalbühne zu stehen, wie sie Jennifer Hudson im Gespräch offenbarte, aber dann habe sie sich gedacht: „Ich kann nicht für immer davor weglaufen.“