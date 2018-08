Zu gruselig: YouTube verbannt Werbung für den Horrorfilm „The Nun“

Am 6. September startet der Horrorfilm „The Nun“, ein Spin-off aus der erfolgreichen „Conjuring“-Reihe, in den deutschen Kinos. Wie gruselig der Film schlussendlich sein wird, das bleibt also noch einige Wochen abzuwarten. Ein kurzer Werbespot zum „The Nun“ hat die Messlatte nun aber hochgelegt. Und wurde von YouTube verbannt, weil zu viele Nutzer über einen zu großen Schreck klagten.

Auch interessant 10 Horrorfilme, die Euch nicht schon seit Jahren zum Hals raushängen Um den Horrorfilm von Regisseur Corin Hardy zu bewerben, ließ sich die Marketing-Abteilung eine besonderen Schocker einfallen. Ein kurzer Clip startet als Werbung (und damit nicht wegzuklicken) vor den regulären vom Nutzer ausgewählten Videos. Zu sehen ist die von Apple-Computern bekannte Anzeige der Lautstärke, die höher und tiefer geregelt wird. Am Ende springt plötzlich die Horrornonne aus „The Nun“ ins Bild – ein stark inszenierter Schreckmoment.

