21 Savage kommt im November für zwei Konzerte nach Deutschland

Am 16. November wird der Rapper in Düsseldorf auftreten, am 19. November in Berlin. Weitere Infos hier.

Der in Atlanta ansässige britische Rapper wird im November 2023 für zwei Shows nach Deutschland kommen. Am 16. November spielt 21 Savage live in der Düsseldorfer Mitsubishi Electric Halle und drei Tage später, am 19. November, in der Hauptstadt in der Berliner Max-Schmeling-Halle. Weitere Termine wurden europaweit angekündigt. Drake beendet Grammy-Boykott und reicht HER LOSS zur Auswahl ein 21 Savage live in Deutschland – Dates im Überblick 16.11.2023 – Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

19.11.2023 – Berlin, Max-Schmeling-Halle An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Tickets und Vorverkauf Der Vorverkauf für die Konzerte in Deutschland beginnt am Freitag, den 20. Oktober, um 9 Uhr. Karten könnt ihr hier bekommen. Drake: Updates zu FOR ALL THE DOGS und Ankündigung neuer 21 Savage-Platte Mehr zu 21 Savage Derzeit ist 21 Savage gemeinsam mit Drake auf dessen „It’s All A Blur“-Tour international unterwegs. An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren