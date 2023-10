Drake beendet Grammy-Boykott und reicht HER LOSS zur Auswahl ein

Außerdem schlägt der Rapper zwei Tracks von dem gemeinsamen Album mit 21 Savage zur Nominierung vor.

In den vergangenen Jahren boykottierte Drake nicht nur die Grammy-Awards, indem er sich von der Zeremonie fern hielt und seine Werke aus der Auswahl zog, er kritisierte außerdem öffentlich das Nominierungsverfahren der Recording Academy. Nach jahrelanger Zurückhaltung reicht der kanadische Rapper nun aber sein Album HER LOSS zur Berücksichtigung ein, welches er gemeinsam mit 21 Savage auf die Beine gestellt hat.

Dass Drake ein grundlegendes Problem mit den Grammys als Institution hat, ist bereits seit längerem bekannt. Als er 2019 eine Auszeichnung für seinen Hit „God’s Plan“ gewann, nutzte er seine Dankesrede, um die Akademie zu kritisieren – unter anderem wegen Mangel an Vielfalt unter den Nominierten.

2020 schien er außerdem besonders verärgert, nachdem Musik-Kollege The Weeknd keine einzige Nominierung für dessen Platte AFTER HOURS erhielt, obwohl es das am besten verkaufte R&B-Album des Jahres war. Der Rapper, der in der Vergangenheit selbst insgesamt fünf Grammys verliehen bekam, war der Meinung, dass „wir aufhören sollten, uns jedes Jahr von der Diskrepanz zwischen wirkungsvoller Musik und diesen Preisen schockieren zu lassen“.

Das Jahr darauf zog der Künstler dann die Reißleine und zog seine Musik aus dem Auswahlverfahren zurück – und das, obwohl zwei seiner Werke für die 2022er Grammys nominiert wurden. Seine Platte CERTIFIED LOVER BOY stand zur Auswahl als „Best Rap Album“, und den Preis für die „Best Rap Performance“ hätte der Song „Way 2 Sexy“ in Zusammenarbeit mit Future und Young Thug gewinnen können.

Daraufhin entschloss sich Drake, weder sein Soloalbum HONESTLY, NEVERMIND, noch darauf enthaltene Singles für die diesjährigen Grammys einzureichen, die am 5. Februar 2023 stattgefunden haben.

Diesen Boykott beendet der Sänger nun offensichtlich. HER LOSS steht sowohl in der Kategorie „Album Of The Year“ als auch „Best Rap Album“ zur Auswahl. Drake und 21 Savage haben zusätzlich die Songs „Rich Flex“ und „Spin Bout U“ von ihrer gemeinsamen 2022er LP, in fünf verschiedenen Rubriken eingereicht: „Record Of The Year“, „Song Of The Year“, „Best Rap Song“, „Best Rap Performance“ und „Best Melodic Rap Performance“. Außerdem befinden sich zwei weitere Tracks von Drake im Nominierungsverfahren – darunter der gemeinsame Song mit Travis Scott „Meltdown“, sowie „Oh U Went“ mit Young Thug.

Welche Titel letztendlich nominiert sind und am 4. Februar 2024 in der Crypto.com-Arena in Los Angeles die Chance auf einen Preis haben, wird am 10. November bekannt gegeben.

Zuletzt veröffentlichte Drake sein achtes Soloalbum FOR ALL THE DOGS, das Gastbeiträge von Bad Bunny, J. Cole, SZA und Lil Yachty beinhaltet. Kurz darauf gab der Rapper bekannt, dass er sich vorerst aus der Musik zurückziehe, um sich auf seine Gesundheit zu konzentrieren.

Hört hier in das 2022er Album von Drake und 21 Savage rein: