Drake: Updates zu FOR ALL THE DOGS und Ankündigung neuer 21 Savage-Platte

Drake kündigt die Veröffentlichung von FOR ALL THE DOGS für die nächsten zwei Wochen an.

Drake nutzte die letzte Woche seiner Tour, um so einige Neuigkeiten anzukündigen. So deutete der kanadische Rapper auf seiner Live-Show im Big Apple am Mittwoch (26. Juli) das Veröffentlichungsdatum seiner kommenden LP FOR ALL THE DOGS an und erklärte, dass diese in den nächsten zwei Wochen kommen werde.

Drake und 21 Savage sollen beide neue Projekte veröffentlichen

Derzeit befinden sich Drake und 21 Savage auf Tour, um ihr gemeinsames Album HER LOSS zu performen. Bereits Anfang des Monats nutzte Drake dies, um sein neustes Projekt FOR ALL THE DOGS anzukündigen. Nun verriet der 36-Jährige auf der letzten Show der derzeitigen Tour am Mittwoch (26. Juli), dass die Platte bereits in den nächsten Wochen veröffentlicht werden soll.

„New York, ich werde bald zurück sein. Ich habe ein Album für euch, das in zwei Wochen oder so rauskommt.“

Am Abend zuvor erklärte der „Hotline Bling“-Rapper, dass auch sein Tour-Co-Headliner 21 Savage ein neues Projekt habe, welches demnächst erscheinen würde: „Übrigens, beide Alben sind auf dem Weg.“ Das wäre das erste Solo-Album von 21 Savage seit seiner 2018 veröffentlichten LP I AM > I WAS.

Falls die Andeutungen stimmen sollten, würde FOR ALL THE DOGS um den 11. August herum erscheinen. Fans vermuten, dass Features wie Nicki Minaj auf der Platte vertreten sein könnten, da Drake in Vergangenheit bereits angedeutet hatte, dass „das Album eine Rückkehr des alten Drake“ sei. Dazu gehöre laut Spekulationen auch seine ehemalige „Young Money“-Kollegin Nicki Minaj.

„Ich höre immer, wie die Leute sagen: ‚Verdammt, wir vermissen den alten Drake. Ich verstehe, was ihr meint. Ihr braucht mehr Musik, damit ihr euch über euren neuen Lover freuen, auf eure Exen scheißen, fliegen, euch betrinken, eurer Familie Liebe zeigen und euren Freunden Liebe zeigen könnt.“

Ende 2022 veröffentlichte Drake zusammen mit 21 Savage ihr gemeinsames Album HER LOSS. Bei der Promo zum Album sorgten die beiden Rapper für ordentlich viel Aufsehen, weil sie mehrere Formate wie beispielsweise „Tiny Desk Concerts“ nachahmten. Dazu gehörte unter anderem auch, sich selbst auf das Cover der Vogue zu setzen und ein komplettes Interview mit dieser zu inszenieren. Das sah der Verlag weniger mit Humor und verklagte die Rapper auf vier Millionen US-Dollar Schadenersatz.