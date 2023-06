"40 Jahre Danger Dan - Das schönste und längste Fest meines Lebens" - dieses Wochenende in der Wuhlheide Berlin

Danger Dan feiert seinen Geburtstag. Und wir sind alle herzlich dazu eingeladen. Unter dem bescheidenen Titel „Das schönste und längste Fest meines Lebens“ lädt das Antilopen-Gang-Mitglied zu 40 Jahre Danger Dan ein.

An gleich zwei Tagen (2. & 3. Juni) spielt er gemeinsam mit all seinen Freund:innen auf der Parkbühne in der Berliner Wuhlheide. Da das Konzert am Samstag bereits ausverkauft ist, gibt es dank der großen Nachfrage ein Zusatzkonzert am Freitag. Zu erwarten ist ein buntes Programm mit vielen musikalischen Überraschungen.

„Wir sind überglücklich, denn wir haben tatsächlich Berlins schönste Bühne bekommen. Unter freiem Himmel also feiern wir meinen 40. Geburtstag, begrüßen meine liebsten musikalischen Gäste, feiern im Sonnenuntergang das Leben und dass es uns gibt und machen dann die Nacht zum Tag“, freut sich Danger Dan.

Der Einlass beginnt um 17:00 Uhr. Die Show startet um 19:00 Uhr. Eine Vorband gibt es nicht.

Danger Dan, der eigentlich Daniel Pongratz heißt, ist Rapper bei der Antilopen Gang. Sein Markenzeichen: weinrote Bomberjacke und Springerstiefel. Letztes Jahr veröffentlichte er sein Debüt-Klavieralbum DAS IST ALLES VON DER KUNSTFREIHEIT GEDECKT. Dieses war sofort ausverkauft und kletterte, als die Nachpressung verfügbar war, sogar bis auf Platz eins der deutschen Charts. Derzeit spielt er die größte Tour seines Lebens. Anlass zum Feiern gibt es also zur Genüge.

„Ich mache gerade genau das, wovon ich immer geträumt habe“, sagt Danger Dan, „ich freu mich einfach des Lebens und hab Lust, dem ganzen Trubel zu meinem vierzigsten Geburtstag mit dem schönsten Fest, das ich je gefeiert habe, die Krone aufzusetzen.“

Wir wünschen alles Gute (nachträglich) zu Danger Dans Geburtstag!

Tickets für Danger Dan in Berlin:

Die Tickets für das Konzert am Samstag (3. Juni) sind bereits ausverkauft.

Letzte Tickets für das Zusatzkonzert am Freitag (2. Juni) gibt es bei Eventim für 51,50 Euro.

Auf der Seite der Antilopen Gang gibt es Eintrittskarten für die Show am Freitag ab 49 Euro.

Anfahrt:

Die offizielle Adresse lautet:

Parkbühne Wuhlheide

Straße zum FEZ 4 / An der Wuhlheide

12459 Berlin

PKW-Parkplätze stehen im direkten Umfeld der Parkbühne Wuhlheide nur begrenzt zur Verfügung. Sie befinden sich entlang und beidseits der Straße „An der Wuhlheide“. Zu beachten sind dabei die Halte- und Parkverbotsbereiche.

Mit der S-Bahn erfolgt die Anreise per S3 Richtung „Erker“ bis „Bhf. Wuhlheide“. Von dort aus sind es zu Fuß circa 900 Meter, bzw. acht Minuten durch den Park zur Bühne. Der Zugang zum S-Bahnhof Wuhlheide ist derzeit nur über den Hauptzugang möglich.

Per Tram erfolgt die Anreise mit den Linien 27, 60, 61 und 67 bis zur Haltestelle „Freizeit- und Erholungszentrum“. Der Weg ist ausgeschildert.

Wetter:

Das Wetter in Berlin wird an diesem Wochenende sonnig und heiter. Am Freitag scheint ab dem Nachmittag die Sonne, bei Temperaturen um die 20 Grad Celsius. Auch am Abend bleibt es wolkenlos. Nachts kühlt es sich auf knapp 12 Grad ab. (Bomber-)Jacke oder Hoodie also nicht vergessen.

Auch am Samstag bleibt es warm mit gleichbleibenden Temperaturen. In der Nacht sind circa 14 Grad zu erwarten. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt an beiden Tagen bei null Prozent. Perfektes Open-Air-Wetter also!