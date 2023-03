Video & Stream: Fatoni stellt neue Single feat. Danger Dan vor

Foto: Check Your Head, Stephie Braun. All rights reserved.

Fatoni veröffentlicht einen weiteren Vorgeschmack auf sein im Mai erscheinendes Album WUNDERBARE WELT. Mit „Danke, dass du mich verlassen hast (feat. Danger Dan)“ legt der 39-jährige Münchner die zweite Single daraus vor.

In dieser möchte Anton Schneider, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, dem Chauvinismus ein Ende setzen. Statt wie andere Rapper also der Ex hinterher zu schimpfen oder zu trauern, reflektiert Fatoni darin, dass eine Trennung manchmal nicht nur notwendig, sondern auch heilsam sein kann.

Sein Featuregast ist Danger Dan, dessen aktuelles Album DAS IST ALLES VON DER KUNSTFREIHEIT GEDECKT im Jahr 2021 erschien. Produziert wurde der Track vom Kölner Produzentenduo Dienst&Schulter.

View this post on Instagram A post shared by Fatoni (@fatoniyo)

„Danke, dass du mich verlassen hast“