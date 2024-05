50 Cent verspottet Diddys Sohn King Combs und dessen Disstrack

Christian „King“ Combs bedroht 50 Cent in seinem neuen Song – doch der lacht nur und teilt via Social gegen ihn aus.

Seit einigen Monaten steht Sean „Diddy“ Combs wegen Vergewaltigung und sexueller Ausbeutung mehrerer Frauen im Verdacht. Die Ermittlungen gegen den US-Rapper führten im März 2024 zu Razzien in mehreren seiner Häuser. 50 Cent verfolgt die Untersuchungen mit und kommentiert diese auch regelmäßig auf seinen Social-Media-Accounts. Außerdem verkündete er bereits, eine Dokumentation über die Vorwürfe gegen Combs drehen zu wollen. Nun hat Combs‘ Sohn, Christian „King“ Combs, am Sonntag (12. Mai) einen Disstrack mit dem Titel „Pick a Side“ veröffentlicht, in dem er seinen Vater verteidigt und gleichzeitig gegen 50 Cent und sein Handeln Stellung bezieht. Doch das scheint keine schlechte Laune bei 50 Cent zu verursachen – im Gegenteil.

„Ich fühle mich so bedroht […] LOL“

In „Pick a Side“ negiert Christian „King“ Combs die Vorwürfe gegen seinen Dad. Er erklärt auch, dass ihn schon immer viele Männer gehasst und versucht hätten, ihn zu stoppen, was ihnen aber nicht gelungen sei. Weiterhin nennt er den „Candy Shop“-Rapper namentlich. In der deutschen Übersetzung rappt er etwa:

„Wenn alles, was sie hatten, 50 Cent war, der die Stadt auf die Landkarte gebracht hat … / Hör auf zu lügen, Pops wurde von vielen Männern und N**** gehasst, das ist in Ordnung / Sie werden versuchen, diese Eminems zu stoppen und sie werden beim Versuch sterben.“

50 Cent scheint sich wenig bedroht zu fühlen, denn er teilte auf seinem Instagram-Account ein Foto von Sean „Diddy“ Combs und dessen Sohn und äußerte sich ironisch zum Disstrack. In der Bildunterschrift zum Foto – das die beiden tanzend zeigt – sagt 50 Cent ironisch, dass er es jetzt mit der Angst zutun bekommen würde. Konkret sagt er:

„Ich fühle mich so bedroht von den Dingen, die Christian in seiner Platte sagt. Ich habe Angst um mein Leben, bitte tut mir nichts, Leute. Ich habe nie etwas über Puffys Kinder gesagt oder gepostet, weil KEEFE D gesagt hat, dass er 2Pac getötet hat LOL.“

50 Cent legt nach

Später postete 50 Cent noch einen Bericht über eine Zivilklage gegen Christian „King“ Combs, in der ihm vorgeworfen wird, in der Vergangenheit eine Yacht-Stewardess angegriffen zu haben. Die Klage, auf die sich 50 Cent bezieht, wurde ursprünglich im April 2024 vor einem Gericht in Los Angeles eingereicht. In der Klageschrift wird gesagt, Combs habe die Frau auf einer Yacht im Dezember 2022 dazu gedrängt, Tequila-Shots, die K.O.-Tropfen beinhalteten, zu trinken und sie im Anschluss sexuell belästigt.