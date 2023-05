Der G-Unit-Gründer kommt im Herbst unter anderem nach Hamburg, Berlin und München.

50 Cent hat eine Welttournee mit dem Titel „The Final Lap Tour“ angekündigt. Anlass dafür ist das 20. Jubiläum seiner Debüt-Platte GET RICH OR DIE TRYIN‘. Sein Rapper-Kollege und guter Freund Busta Rhymes wird ihm als Support-Act dienen. Tour-Auftakt ist am 21. Juli 2023 in Salt Lake City. Den Europa-Abschnitt wird „Fifty“ am 28. September in Amsterdam einläuten. Weitere Termine in Australien, Neuseeland, Asien sowie Europa sollen in Kürze bekannt gegeben werden.

Wer Hits wie „Many Men (Wish Death)“, „In Da Club“ und „P.I.M.P.“ schon immer live hören wollte, kann diesem Wunsch an den folgenden Daten nachgehen:

50 Cent

The Final Lap Tour 2023

29.09.2023 Hamburg Barclays Arena

14.10.2023 Berlin Mercedes-Benz Arena

15.10.2023 Oberhausen Rudolf-Weber Arena

24.10.2023 München Olympiahalle

25.10.2023 Mannheim SAP Arena

Weitere Städte sollen in Kürze folgen.

Vorverkauf

DEUTSCHLAND:

MagentaMusik Prio Tickets:

Mi., 10.05.2023, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.magentamusik.de/prio-tickets

Ticketmaster Pre-Sale:

Do., 11.05.2023, 10:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

www.ticketmaster.de/presale

SCHWEIZ:

Raiffeisen Pre-Sale:

Mi., 10.05.2023, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.raiffeisen.ch/memberplus

die Mobiliar Priority Tickets:

Mi., 10.05.2023, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.mobiliar.ch/ticketshop

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Fr., 12.05.2023, 10:00 Uhr

www.livenation.de/artist-50-cent-737

50 Cent: Rapper und Geschäftsmann

GET RICH OR DIE TRYIN‘ markierte den sofortigen Durchbruch für Curtis „50 Cent“ Jackson. Sein jüngstes Solo-Album ANIMAL AMBITION: AN UNTAMED DESIRE TO WIN veröffentlichte 50 Cent 2014.