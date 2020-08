Adele hat „keine Ahnung“ wann ihr neues Album veröffentlicht wird

Foto: Getty Images for BT PR, Scott Legato. All rights reserved.

Adeles neues Album, das den Namen „30“ tragen soll, wird wohl doch nicht im September scheinen. Diese traurige Info teilte die Sängerin einem Fan nun in den Kommentaren zu ihrem Instagram-Post am 14. August mit. Als dieser sie fragte, wann die neue Platte veröffentlicht wird, antwortete die sie nur: „Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung.“

Ihr Manager Jonathan Dickins bestätigte bereits im Juni, dass nichts aus einer Herbst-Veröffentlichung werden würde: „Es kommt nicht im September, es wird fertig sein, wenn es fertig ist. […] Ich kann noch keinen Termin festlegen. Wir haben Musik, aber wir arbeiten immer noch.“

Adeles bisher letztes Album 25 ist bereits fünf Jahre alt. Nach dem Release 2015 kündigte die Britin eine längere Auszeit an. Die Veröffentlichung von neuem Material war eigentlich schon für Weihnachten 2019 angedacht, diverse Studiomusiker sollten gebucht und Stücke geschrieben worden sein. Anschließend wurde der Albumstart auf September 2020 verschoben.

Zuletzt äußerte sich Adele zum Tod von George Floyd und der dadurch ausgelösten Protestwelle gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA: „Der Mord an George Floyd hat weltweit Schockwellen ausgelöst, es gibt unzählige andere, die dies nicht tun.“ Weiterhin erklärte sie: „Hier geht es um systematischen Rassismus, hier geht es um Polizeigewalt und es geht um Ungleichheit.“ Um gegen den täglich stattfindenden Rassismus etwas zu tun, bat sie ihre Follower darum, „weiter zuzuhören, weiter zu fragen und weiter zu lernen“. Denn es ginge eben nicht nur um einen Einzelfall und nicht nur um Amerika, sondern um ein globales Problem. Und genau deshalb müsse man auch verärgert und fokussiert dagegen vorgehen. In ihrem Post schließt sie mit den Worten: „Ich stehe voll und ganz in Solidarität mit dem Kampf für Freiheit, Befreiung und Gerechtigkeit.“

Die gebürtige Londonerin hat mit ihren bisherigen Alben insgesamt 15 Grammy Awards erhalten.