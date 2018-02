Verschwörung: Sind Sam Smith und Adele am Ende vielleicht ein und dieselbe Person?

Kuriositätenkabinett Internet – diesmal mit einer doch recht amüsanten Verschwörungstheorie. Sind die britische Pop-Sängerin Adele und der ebenfalls britische Schmuse-Sänger Sam Smith vielleicht dieselbe Person?

Es gibt gleich mehrere Gründe dafür, wie die Beweisführung der tatkräftigen Internetgemeinde zeigt. 1. Der Audio-Beweis: Spielt man Adeles Hit „Hello“ aus ihrem Album 25 langsamer auf einem Plattenspieler ab, klingt es wie ein Sam-Smith-Cover.

Did you know that when you slow down Adele it’s actually Sam Smith pic.twitter.com/SysXOoQgZY

— jesse (@jesse21valona) February 5, 2018